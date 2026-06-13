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Charlie Puth香港演唱会宣布延期 启德主场馆演出改期至2027年4月 唱《See You Again》爆红全球

影视圈
更新时间：17:20 2026-06-13 HKT
发布时间：17:20 2026-06-13 HKT

原定于2026年10月21日强势登陆启德主场馆的 Charlie Puth《Whatever's Clever! World Tour》香港站，主办单位 Live Nation Hong Kong 遗憾宣布，因制作与执行调整需求，整场演出将延期至2027年4月举行。这场原先备受全城瞩目的音乐盛事，原本是歌迷近距离感受这位曾四度获得格林美奖提名的创作才子现场魅力的绝佳机会，主办方对于此次延期造成的所有不便深表歉意，并同步释出了完善的后续退票与补偿方案。

受影响观众享2027年优先购票权

针对已经购票的观众，官方承诺提供全额退款（包括购票手续费及快递费），且手续极度简便，购票者完全无需主动提交申请。经由快达票（HK Ticketing）购票的顾客，退款将于2026年6月17日起计的20至30个工作天内，自动存入原付款帐户；而大麦用户亦会由平台直接安排退款。为补偿粉丝，原本购买了受影响场次门票的观众，将获专属优先购票渠道，保证享有2027年4月改期演出的优先购票权利，详细安排稍后会发送至登记电邮。

Charlie Puth全球人气爆灯

虽然香港乐迷需要多等半年才能参与这场《Whatever's Clever! World Tour》，但凭借 Charlie Puth 的顶级音乐实力绝对值得这份等待。Charlie Puth凭电影《狂野时速7》歌曲《See You Again》、《We Don't Talk Anymore》等歌曲而爆红，在亚洲亦有极高人气。这位全球串流破350亿次的创作才子拥有9首白金销量单曲，近年与 BTS Jung Kook 合作的《Left and Right》及参与制作的神曲《Stay》同样横扫全球告示牌榜单。目前正积极投入第四张录音室专辑创作的他，有望在2027年的香港舞台上带来更多全新惊喜曲目，粉丝们不妨趁这段空档好好复习他的经典神曲，并密切留意官方网站的最新资讯！

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