任达华21岁女儿任晴佳近照曝光 180cm身高配超模气场 完美复制名模母亲琦琦

影帝任达华与名模琦琦的21岁女儿任晴佳，近日趁著大学考试结束，与父母一同前往意大利享受家庭乐，并在社交平台大方分享多张一家三口家庭照，幸福温馨。任晴佳尽得父母优良基因，除了外表漂亮，还拥有180cm的模特儿身高，无论是追随父亲步伐加入演艺界，还是与妈妈琦琦母女档行时装骚，她的天赋本钱也是绰绰有余，网民纷纷羡慕她是人生胜利组。

琦琦激赞女儿如温暖小太阳

从任晴佳的社交平台可见，她以「和最爱的家人」为题，写道：「考试结束，度假开始，和家人的度假时光最开心啦」，字里行间充满著对这次旅行的期待与喜悦。在其中一张照片中，任达华、琦琦和任晴佳一家三口，在意大利郊外的斜阳下，彼此手拖手大步前行，画面洋溢温情。妈妈琦琦更在女儿的贴文下留言：「你就象小太阳，走到哪里都暖洋洋的」，任晴佳也甜蜜回复「爱你」，母女情深，足见一家人感情甚佳。

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任晴佳拥模特儿身材被封最美星二代

任晴佳被网民封为「最美星二代」，意大利之行的焦点，无可避免落在她的身上，从照片可见，任晴佳身穿简约的白色挂颈背心和白色长裤，在阳光下肌肤更显白滑透亮，散发著青春可人的气息。无论是从后拥抱爸爸妈妈的温馨合照，还是戴上太阳眼镜、手拿名牌手袋的型格独照，都尽显其超模气场。在其中一张近镜自拍，只见任晴佳五官精致，眼神清澈，美貌与气质兼备，去年她与妈妈琦琦「母女档」现身巴黎时装骚，一鸣惊人，前途无可限量。

任晴佳传将获任达华送全球30多个物业

任晴佳不仅拥有令人称羡的外貌，更是位美貌与智慧并重的学霸。她曾就读香港拔萃女书院及新加坡国际学校等名校，现时更于世界顶尖学府伦敦政治经济学院修读社会学，此次意大利之旅正是她完成考试后的奖励。外界一向封任达华为圈中「楼王」，盛传他将留30多个海内外房产给爱女。不过，任达华曾接受访问否认传闻，直言：「无咁嘅事。佢有自己嘅选择。」被问到未来会否考虑把所有物业留给女儿，他大方坦言：「这个当然。」但他亦谦称自己「不多物业」。至于女儿现阶段是否已经拥有物业，任达华则笑言：「我唔知道。总之全部都交畀太太决定。」任晴佳不用靠父荫，一样活得精采。

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