胡定欣与医生老公参观完工圣家堂：2026年有另一半 贴15年前独游照疑揭失恋往事与男星有关

TVB两届视后胡定欣自去年10月宣布与医生男友陈健华（Akin）于新西兰低调完婚后，一直备受广大网民及圈中好友的热烈祝福。升格为幸福人妻的胡定欣，婚后选择离巢TVB展开全新发展，事业版图持续扩大。早前她不但忙于在内地拍摄全新电影《凡夫俗女》，更积极举办个人演唱会，工作行程满档。近日，这位大忙人终于抽空放下工作，与老公Akin飞往海外展开甜蜜假期，好好享受婚后的二人世界。

胡定欣与老公旅行参观圣家堂

胡定欣这次与老公旅行，特别选择了充满文化底蕴的西班牙作为目的地，更前往举世闻名的地标建筑——圣家堂（Sagrada Família）朝圣。这座由天才建筑师高第设计的世界最高教堂，历经长达144年的漫长兴建过程，近日终于宣告完工。胡定欣与老公共同见证了这座世纪建筑的历史性时刻，两人的甜蜜足迹为这趟西班牙旅游增添了不少浪漫色彩，也让粉丝们隔著屏幕都能感受到他们满满的幸福感。胡定欣亦在IG留言表示：「2011年自己一个去；2026年有另一半+村民们一齐去，嘻嘻～都系一个有意思嘅见证！」

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胡定欣15年后带老公再造访圣家堂

再次旧地重游，不仅建筑物有了宏伟的变化，胡定欣的心境更是大不相同。虽然她未有多谈2011年到访西班牙旅游的心情，但翻查新闻，2011年左右正是她与马国明分手的时期。胡定欣过去亦曾在节目中透露，自己第一次一个人去旅行就是因为失恋，后来发觉独游是一个能让自己静下来、聆听内心声音及真正休息的机会，便从此爱上独自旅行。对比昔日因情伤而只身远走欧洲，如今却是觅得真爱、由独游变成甜蜜的夫妻旅游，不少网民看后都大为感动，纷纷留言感叹她经历坎坷情路后终于「苦尽甘来」，迎来了人生幸福的新篇章。

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