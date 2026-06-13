钟景辉 7.4 举行安息礼拜 治丧委员会敬告家属谢绝花圈 奠仪将全数拨捐「钟景辉奖学金」

人称「King Sir」的戏剧大师钟景辉在今年6月3日于家中安详离世，享年89岁。钟景辉姪儿钟至权曾称伯父一生奉献戏剧，桃李满门，深知大家对他的敬重与爱戴，感谢各位一直以来对他的关心与陪伴。今日（13日）钟景辉的家属公布丧礼及追思安排，详情如下：

我们敬爱的家人钟景辉博士(King Sir) 蒙主恩召，安息主怀，享寿八十九岁。

已于主历二零二六年六月三日安详离世。

钟博士一生蒙主恩典，秉持谦厚仁爱之心，奉献于香港演艺及文化艺术事业，足迹横跨舞台、电视、电影及广播等领域。他以卓越艺术造诣、严谨专业精神及无私教诲，推动香港戏剧、影视及文化艺术发展，并培育无数后进，桃李满门，深受同业、学生及观众敬重。 钟博士不但见证香港演艺界薪火相传、人才辈出的发展历程，更以其学养、风范与热诚，为本地文化艺术奠下深厚根基。他一生致力艺术发展与教育传承，对香港本土文化艺术发展影响深远；其精神与典范将长存于香港演艺界及众人心中。

虽然我们心中万般不舍，但深信钟博士已在主怀中安息，得享天家平安；我们亦怀著主内盼望，相信在基督里终有再聚之日。 安息礼拜安排

日期：二零二六年七月四日(星期六)

地点：九龙城浸信会

地址：九龙亚皆老街206号

接待时间：上午九时四十五分

安息礼拜：上午十时三十分至中午十二时三十分 是次安息礼拜及火葬礼属家属私人活动，谨邀亲友及获邀人士出席,恳请各界体谅 及尊重家属安排。

礼拜后随即出殡，灵柩奉移至火葬场举行火葬礼，确实地点将于六月十九日后确 认。届时备有专车接载亲友前往火葬场。火葬礼毕后，专车将接载亲友前往旺角新世纪广场解散。

恳辞花圈、花篮。 如蒙赐赙，将全数拨捐予「香港演艺学院-钟景辉纪念奖学金」 以支持培育未来演艺人才，延续钟博士一生对艺术教育及香港演艺事业的无私奉献。

哀此

钟府家人

钟景辉博士治丧委员会 敬告

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钟景辉是TVB艺训班开山祖师

钟景辉在演艺界地位德高望重，曾于香港演艺学院任教17年，黄秋生、苏玉华、潘灿良，刘雅丽、陈国邦、王祖蓝等都是在任时期的学生，同时钟景辉更是TVB艺训班的开山祖师，当年周润发原先不被取录入艺训班，多得钟景辉独具慧眼让周润发入学，他曾说：「我觉得周润发外形好、有潜质，所以就给他一个机会。」多年来钟景辉参与了不少舞台剧的执导和演出，亦参与了电影制作，曾担任亚视节目《寻找他乡的故事》系列的旁白，其独特的声线不单令世界各地华人所知，亦令不少艺员争相模仿！

钟景辉多年来对后辈照顾有加

到了2001年，钟景辉退任演艺的院长后，返回TVB拍剧，参演了《LovingYou我爱你2》、《甜孙爷爷》、《高朋满座》、《律政强人》等，不过在2016年尾，钟景辉因患上大肠癌第一期而停工休养，康复后演出不多，因体力难支撑。拍完《牛下女高音》便退下火线，专心休养。多年来钟景辉对后辈照顾有加，他亦坦言不怕老去，他曾说：「我不怕老，我觉得一个人一直老，便能一直成长。一直成长，便能一直学习。一片树叶也待落叶的时候，才能发放出最灿烂的色彩。人生真是很美好的，因此我会用有限的时间做最多的事。」