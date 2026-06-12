Marf与吴家忻同场零尴尬 不介意一齐拍戏：没牙齿印 Ivy So不清楚世界杯Shakira表演被删风波

《东周刊》独家直击吴家忻（Kayan9896）秘恋潮牌界公关新欢Jerry，前日她出席活动时风骚承认新恋情，更与前度林家熙的现任女友Marf（邱彦筒）同场，但她在Marf做完访问离开后才无预警下现身，避过同框，她直言同场不会尴尬亦不介意合照。今晚（12日）Marf与林家熙双双出席品牌活动，却没一起受访。Marf被问到当日与吴家忻前后脚现身是否特登安排，她表示一向同好多人都是前后脚，坦言相信所有事都一定是特登安排，「所以安排都系特登安排嘅啦，但无乜嘢呀，寻日都见到佢着得好靓。」她亦坦言同场有见面，不会尴尬，之前也曾一齐出席活动。

Marf不介意与吴家忻合照

对于吴家忻称不介意合照，Marf也表示不会介意，「你哋都借啲意将我哋合照啦，都觉得一定会见到，我哋两个都好荣幸系好多牌子好锡嘅人，所以期待下次再喺其他场合见。」至于一齐拍戏，Marf表示当然无所谓，有工作不会介意，指二人没牙齿印。

Ivy So相信公司会处理

对于ViuTV免费转播2026年世界杯开幕典礼却删走Shakira以及Burna Boy演出部分，惹观众怒轰要向通讯局投诉，Marf与Ivy So表示不知情，二人认为会可惜，相信公司会处理，应该之后无问题，二人表示钟意一班人一齐睇波气氛喧哗，开心和有人陪就不觉挨夜，又笑言最紧要有零食，但忙工作唯有之后重温片段，坦言人生目标买到门票入现场睇世界杯，叹门票炒到超贵，希望有日达成愿望。