金汉凌波四代同堂罕曝光家庭照 结婚60年经历丧子之痛、患癌低潮 首爆因悔婚觅得良缘

凌波与金汉这对影坛模范夫妻，今年迎来结婚60周年的「钻石婚」，现年87岁的凌波与90岁的金汉，日前接受资深传媒人汪曼玲的YouTube频道《快拍.曼镜头》专访，罕有地详谈两人从相识到相爱，再到相守一甲子的恩爱点滴。金汉在访问中首度自爆，当年凌波其实已有未婚夫，最终为他悔婚，可见两人爱得轰烈。

金汉与凌波24小时形影不离

在访问中，金汉与凌波虽然年事已高，但精神及身体状况依然不俗，更不时斗嘴互窒，流露老夫老妻的默契与情趣。提到夫妻相处之道，金汉坦言两人几乎24小时形影不离，他更发表「爱妻宣言」，认为另一半就是最好的朋友：「我（年轻时）会这样想的，哗，老了之后两个人天天对著，怎么办呢？我的朋友呢？原来不是的，原来对住的那个就是你最好的朋友。」

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金汉写情信苦追 凌波为爱悔婚

两人因1963年合作电影《花木兰》而结缘，金汉忆述当时对凌波一见钟情，但追求过程并非一帆风顺。他笑言自己文笔不好，更曾找人代笔写情信给凌波，可惜失败。他忆述第一次送情信时，从片场的楼上看到凌波在楼下房间拆信，看完后竟随手将信扔进垃圾桶，让他大受打击。

不过，金汉的诚意最终打动了凌波。金汉在访问中惊爆，当时凌波其实已经订婚，但她最终主动找回金汉，并说要跟他见面，最后更为他解除婚约。凌波在旁害羞地阻止金汉：「哎呀，不要说那么多了，说太多了！」两人这段得来不易的爱情故事，至今仍为人津津乐道。

凌波抗癌成功 近年痛失爱子

虽然两人恩爱逾恒，但生活中亦经历不少风浪。凌波在多年前曾确诊患上乳癌，需要动手术。汪曼玲大爆金汉当时忧心忡忡，他紧张得整晚失眠，更害怕失去妻子：「整天想『死啦，如果老婆不在我怎么办』？」幸好凌波手术成功，身体亦已康复。

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金汉与凌波家庭照曝光：

凌波与金汉丧子流露不舍

此外，凌波与前夫施维熊所生的长子施永辉，于2021年在加拿大因肾病不幸离世。金汉感叹大儿子是个好人，可惜英年早逝，更慨叹：「大儿子不在了，但在社会做了些慈善的事，他从来没得到甚么……他是真心的，所以报导他死讯的记者说『为甚么他不在了，我们才想起他这么好』，施永辉是很好的儿子，前一晚还跟我通电话，第二日……（离世了）。」言谈间流露对儿子的思念与不舍。凌波与金汉已移居加拿大多年，凌波与金汉另外亦育有两名儿子，大仔毕国智为香港电影导演，2006年凭《海南鸡饭》获得香港电影金像奖新晋导演，细仔毕国勇为台湾音乐制作人。金汉透露现时他们已四代同堂，更分享家庭照。

金汉笑指凌波「打斧头」

访问中，金汉亦大爆凌波的各种「师奶」趣事，笑指她虽然是个「大明星」，但对金钱完全没有概念。他爆料说：「她连银行也不懂，管钱又怎么管我？」更开玩笑指凌波打麻将输不少钱、买餸时会「打斧头」（克扣家用）储私己钱，凌波听到后哭笑不得，场面温馨又搞笑。