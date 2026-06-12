林家熙恭喜前度吴家忻公开新恋情 怕尴尬拒合作 胡子彤怕丑不敢自荐做古天乐个唱嘉宾

《东周刊》近日独家直击吴家忻（Kayan9896）秘恋潮牌界公关新欢Jerry，林家熙今晚（12日）出席品牌活动，问到前度吴家忻公开新恋情，他表示恭喜，二人再见亦是朋友但未再见面，工作上也没撞见。

林家熙最怕没戏拍

对于现任（Marf）与前度前日同场碰头称不尴尬，他直言大家做这行都会工作上撞到，但问到若他与吴家忻合作，他即表示可能会尴尬，会否推掉就要到时再说，跟Marf合作就不会尴尬，亦不惊外界将她俩比较，反而惊自己没戏拍。

洪嘉豪早睡早起为睇世界杯

此外，同场的胡子彤透露下月中拍摄《九龙城寨之终章》的戏份，谈到老板古天乐宣布8月开红馆骚，他坦言开心，全城期待，会否做嘉宾就等老板开声，自己怕丑不会自荐。钟意足球的洪嘉豪为睇世界杯唯有早睡早起，重要大战一定捧场，其他赛事随缘，绝对不会赌波亦不懂，会否牙骹战，他笑指胡子彤和林家熙是电影圈，但自己是歌手，二人不叫他睇波，但不影响友谊。