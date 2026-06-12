张曦雯为新剧甘愿「深漂」两个月 陈炜挂住老公冇通告速返港 蒋祖曼争取跟佘诗曼「女女CP」不择手段

陈炜与张曦雯即将为《正义女神》前传《模范律师团》开工，陈炜透露有听过钟澍佳讲《模》剧中有些角色会放在《正义女神2》中，所以张曦雯也机会加入《正2》，张曦雯笑指也是刚刚才知道有《正2》，她坦言很想加入，因自己未试过跟佘诗曼合作，所以也很期待：「有边个唔想？《模范律师团》就嚟开工，今次有得同炜哥、捞家（罗嘉良）、杨茜尧、刘佩玥合作我觉得系一个新嘅组合。」

张曦雯带三箱日用品搬深圳两个月

陈炜又指佳导曾透露因自己的角色坐监，所以不能在《正2》中再做律师，会另有新工作。张曦雯指为了拍摄《模范律师团》，所以会搬到深圳最少两个月，虽然她指在这𥚃买日常用品很方便，但就自爆带了三大喼来开工，陈炜就因挂住老公，所以没通告就返香港。

蒋祖曼盼争赢谭俊彦与何广沛

蒋祖曼表示刚刚才知有《新闻女王3》，她也很期待大家可以来一齐玩，提到《新闻女王2》时她与佘诗曼被网民推成「女女CP」，问到在《新3》中是否想跟佘诗曼的感情更进一步？蒋祖曼说：「梗系想啦！今次一定要争赢，太多人争，我要争赢谭俊彦，又要争赢何广沛！（何广沛分咗手！）佢头先同我讲话未，佢话不择手段。」

