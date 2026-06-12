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陈豪结婚周年拒透露送陈茵媺包包定首饰 张振朗睇低杨偲泳性感广告：不及《夜王》犀利

影视圈
更新时间：21:17 2026-06-12 HKT
发布时间：21:17 2026-06-12 HKT

陈豪与张振朗在TVB发布会中一起受访，陈豪指今日是来推广电视剧，希望香港及大湾区的观众会喜欢。提到陈豪与陈茵媺（Aimee）结婚13年，不过陈茵媺早前在结婚周年贴相庆祝时，只上载自己的单人婚纱相，身为老公的陈豪就未见踪影，陈豪指虽然最近很忙，但亦有陪住老婆，两人结婚周年也有一起庆祝，又解释当日陈茵媺因工作关系穿上靓裙顺便拍照，笑指老婆影完自己也不知道。

陈豪送陈茵媺心意礼物

问到今年会送什么礼物给老婆？他笑言是送心意：「其实我有打算带佢去买一啲嘢俾佢嘅，但由于我哋有呢个行程（深圳）有些少改变，迟啲再带佢去买补返数。（包包定首饰？）唔话畀你听，（咖啡？）做老公唔可以咁嘅。」

张振朗不知女友拍性感广告

另外，张振朗女友杨偲泳近日在一个减肥广告中罕有大解放，穿上极低胸上衣出镜，问到张振朗是否有看过？他表示不知道有这样的广告，提到杨偲泳颇性感，他反问：「有几性感？都冇《夜王》咁犀利啦！」振朗指女友接得的广告相信也是健康，至于女友接拍这些性感广告是否需要问他？他指自己的也是参考意见：「佢知道自己界线喺边，所以所有嘢佢自己会决定。（佢知唔知你个界线喺边？）我露腰都要咁露，我界线set到好高，我都守身如玉㗎！」

张振朗被追问婚期即扯开话题

问到女友是否靓了很多？振朗即表示「不嬲都咁靓！」至于何时娶女友？他即扯开话题，指今日会献唱剧集经典歌曲，之后再追问何时结婚，振朗谓要先完成今日的工作，而在旁的陈豪就表示「差唔多」，振朗即笑说：「差唔多，咁上下话你听！」
 

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