姚子羚亲解与型男富商Rocky陈文俊亲密互动：「俊哥」系我长辈 耍太极强调冇新欢旧爱

《东周刊》早前独家报道姚子羚与「中国香港大连排匹克球总会」会长Rocky在晚饭后一同进行匹克球双打，期间Rocky更亲手捉住初学的姚子羚的手进行指导，表现亲密。姚子羚今日到深圳出席TVB发布会，见她容光焕发，问到是否因为最近经常打球？她笑指自己只打过一次，又解释当日是和朋友去该处找另一位朋友，只是刚好当时Rocky新店开张：「其实我叫佢『俊哥』，既然叫『俊哥』系我长辈，见返大家好开心，因为佢嘅场地有份投资，所以就拍照、打球试试。（打完喜欢吗？）未有很强烈嘅感觉。」对于被指有新欢！她避谈耍太极说：「从来都冇新欢旧爱，我试吓去打多啲波睇吓有冇。

姚子羚与绯闻男友徐伟栋「了解中」

追问到绯闻男友徐伟栋是新欢还是旧爱？她指是「了解中」，被指已了解了年多，问还差什么？姚子羚说：「都需要小小时间，佢又忙；我又忙，我要开工佢都有好多工作做，（约佢打波！）我唔知佢打唔打波。」

姚子羚曾为迷恋对象在楼下苦等

姚子羚与陈展鹏在新剧《玫瑰战争》中再次合作，姚子羚指今次与展鹏很少对手戏，反而剧中会迷恋陈豪，问她现实中是否有试过是否因为有迷恋人做过疯狂行为？她笑指以前曾试过在对方家楼下等，但最终是等不到。

陈展鹏提议姚子羚打完匹克球再睇波

至于曾是运动员陈展鹏就表示最近世界杯举行，有时间也会去看，问到会否跟老婆一起看？他指未试过，今次可尝试一下，又提议姚子羚可打完波去睇波。

