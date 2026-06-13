欧倩怡被追问与男友性生活 大方谈亲密进展：OK㗎 会考5分变硕士 见工曾被质疑靠个样？

欧倩怡（Cindy）近年因为学历与婚姻问题成为Hater的焦点，不时受恶意批评和攻击，自从2024年与郭晋安宣布离婚，结束18年婚姻后，情况仍然未有得到改善。近日欧倩怡接受伍咏薇主持的节目《九运会客室》的访问，她坦言感到不开心和委屈：「我真系唔适应，试过匿埋喊咗2、3日。」

欧倩怡拒谈与新欢有否性关系

其后欧倩怡接受另一主持Brian的访问，话题离不开与身家丰厚新欢的关系，Brian追问：「你而家拍拖去到stage几？stage 1 拖手、stage 2 揽住、stage 3 锡、stage 4 你揸佢啲嘢，佢揸你啲嘢，stage 5 性爱。」欧倩怡大笑地说：「呢个唔可以畀细路仔睇，唉，呢啲嘢。（开心？）ok㗎。」

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欧倩怡会考5分未放弃增值

欧倩怡在16岁时参加「新秀歌唱大赛」入行，毕业于香港培正中学的她当年中学会考只得5分，虽然婚后需要照顾家庭，但欧倩怡一直未有放弃增值自己，疯狂进修攻读大学学位，最终成功取得市场及管理学学士、食物及营养学荣誉理学士学位，其后更完成了体育及运动营养学理学硕士学位。原来一切与儿子郭令山有关：「𠮶阵个仔读幼稚园，基本上上中班左右已经开始要报读小学，家长群组会分享策略，然后到小朋友面试，要提前教佢哋啲技巧。再之后系到家长面试，仲要系广东话、英文同普通话三语。我冇中六、中七嘅预科学历可以报读大学，所以我想修读大学学位，要用好多时间，由证书开始，考几张证书，可能才等于一张文凭，再要几张文凭先变成一张高级文凭，才可以衔接学位。」欧倩怡坦言牺牲了很多娱乐时间，过去差不多20年没有看过电视。

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欧倩怡大谈求学与重返职场经历

欧倩怡称第一个学位是市场及管理学：「因为填小学报名表，硬性规定要写父母职业同学历，所以我逼自己无论如何都要读返个学位。个仔咁精灵又乖巧，如果因为我学历低而考唔到心仪学校，搞到拖累咗佢，我真系会好内疚、压力好大！身边其他家长个个都好劲，唔系律师、医生，就系Banker。好彩阿仔去面试𠮶阵，我啱啱读完个兼读学位，就可以话冇咁自责，而唔系因为阿妈唔得。」欧倩怡早年重返幕前和职场，她坦言起初完全不懂得如何面对Hater抨击：「由于过去20年都系全职照顾小朋友，所以初期会匿埋喺屋企喊2、3日，觉得十分委屈和不开心。」不过重返职场后听过最难受的话，欧倩怡坦言最难堪的是面试经历：「啱啱打算出嚟打工，好多公司一看到系我，可能连面试嘅机会都唔畀，就算好彩有面试机会的公司，对方通常都会讲啲冷言冷语，话我都系靠个样，都唔系真系做架啦。我心谂点解要咁mean呢？我都系生活和赚钱，如果我唔啱你心水，咁咪算啰！」

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