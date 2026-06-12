Taylor打入作曲家名人堂成最年轻女歌手 台上数度哽咽感谢家人　揽Kylie Jenner粉碎10年恩怨

流行乐坛天后Taylor Swift近日喜讯连连，传将于7月结婚外，周四又在纽约出席「第55届作曲家名人堂颁奖典礼」，以36岁之龄成为有史以来最年轻的女性入选者，风头一时无两。其母亲Andrea Swift、未婚夫Travis Kelce及「未来奶奶」Donna Kelce亦特别飞到纽约，支持Taylor。

史提芬史匹堡颁奖给Taylor

为Taylor颁奖的正是殿堂级导演史提芬史匹堡（Steven Spielberg），史匹堡介绍Taylor时提及歌曲创作的强大力量，「歌曲都能印在我们的灵魂上，这是不可否认的东西。Taylor就太懂我们了。」他在致辞中加入Taylor的歌曲《All Too Well》。Taylor在谢辞中激动表示：「正因史匹堡这样的榜样存在，我才敢放心相信自己的想像力，尽管它带我走向多么陌生未知的地方。」她在台上数度哽咽，感谢家人当年为支持她的音乐梦，甘愿举家从宾夕法尼亚州迁往纳什维尔，称永远无法言尽心中感激。她亦寄语有志投身创作的年轻人：「你必须由心底深处，真正珍视自己所爱之事，因为你将来必定需要这股力量。」今次入选的2026届名人堂的还包括KISS乐队两名成员Gene Simmons及Paul Stanley、加拿大天后Alanis Morissette、美国唱作歌手Kenny Loggins等。

Taylor与Kylie拥抱备受关注

周三，Taylor在NBA决赛现身的画面同样教人津津乐道，她与Kylie Jenner的拥抱备受关注，皆因10年前Taylor曾深陷与Kim Kardashian及前夫Kanye West的公开恩怨，Kim当年在网上公开一段电话录音，指Taylor曾批准Kanye在歌曲《Famous》中提及其名字，Taylor随即否认，事后全段对话曝光，证实Taylor所言属实。网民对今次拥抱反应热烈，直言Kylie是Kardashian家族中从未跟风针对Taylor的人，笑指这一幕是「宇宙重归和平」的象征。