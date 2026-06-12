前港姐蔡嘉欣儿子出生 剖腹诞7.8磅B仔 囝囝Theo肥嘟嘟超得意：原来抱到你能够如此幸福

恭喜！恭喜！前TVB艺人、「拜金港姐」蔡嘉欣今日（12日）在IG宣布儿子Theo已经出世了，她贴上在产房的多张相并感谢她的医护团队，令她对剖腹产整个体验完全改观：「我们正式变为1家3口啦，这个7.8磅的BB，爸爸妈妈见到你出世肥嘟嘟健健康康就安心了。」

蔡嘉欣愿儿子在充满爱的环境下成长

蔡嘉欣还说：「我们一家三口已经回家开展新的生活啦，回望过去十几天第一次当妈妈，我收获了很多人生前所未有的感受和体验，终于亲眼看著你，抱到你，原来能够如此幸福！！亲爱的儿子，愿你一生平安顺遂、健健康康、在充满爱的环境下成长，未来请多多指教喔。」

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蔡嘉欣刚诞下BB状态极佳称得上是「最靓妈妈」

刚诞下BB的蔡嘉欣状态极佳，绝对称得上是「最靓妈妈」。在产房时，戴著蓝色手术帽的她依然化著精致的妆容，气色红润，对著镜头展露灿烂笑容，流露出满满的母爱与喜悦。其后在病房换上浅蓝色病人服、戴著白色冷帽的她虽然略显疲惫，但当她温柔地将宝贝儿子抱在怀中时，表情满足，散发著浓浓的母爱光辉。

「小王子」有浓密的黑发和圆润的脸蛋

至于刚出生的「小王子」亦非常可爱惹人疼。BB身形娇小，被温暖的白色毛巾与浅绿色包被包裹著。他拥有浓密的黑发和圆润的脸蛋，照片中大部分时间都在乖乖闭眼甜睡。蔡嘉欣更用心记录了儿子从出生第一天到第四天的微小变化，并在旁摆放了「型男」及「Dad & Mum I Love U」等可爱字卡作为打卡点缀，尽显初为人母的兴奋与心思。

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