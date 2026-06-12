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三代同糖丨吴若希接《开心速递》棒有压力 惊爆内幕：开会变成试镜

影视圈
更新时间：19:45 2026-06-12 HKT
发布时间：19:45 2026-06-12 HKT

吴若希（Jinny）和麦美恩今日出席丁子朗举办作品。对于参演新处境剧《爱‧回家之三代同糖》，吴若希表示自己没有演出处境剧经验，所以要慢慢学习，但觉得兴奋又开心。谈到接捧《爱·回家之开心速递》会否感压力？吴若希表示都有压力。

吴若希戏中演单亲妈妈

戏中的她演单亲母亲，车婉婉扮演她的妈妈。她解释戏中两人也是早婚，现实中的她也是一名母亲。她坦言参演很惊喜，原本返公司开会，但变成试镜，不过接拍处境剧没有影响其他排好的工作。

吴若希指胡鸿钧有「渣男」感觉

未来拍处境剧将会工作忙，可担心老公何兆鸿可会诈型？在旁的麦美恩抢说：「佢开心啦！唔使喝个老公。」不过吴若希指接新剧未有打乱家庭生活，七月中才开拍。至于她最想哪位演员饰戏中老公呢？她笑指丁子高，但可以揾胡鸿钧，虽则对方不靓仔，但有「渣男」始乱终弃的感觉。日前她围读才见到其他演员有车婉婉和李茵彤（Desta）。麦美恩指客串该剧的话，要求要有「狗血」剧情。

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