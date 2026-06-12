25年港姐季军袁文静游日泄蜜 高调认爱科大助理院长 学霸男友猛料背景大曝光

2025年香港小姐季军袁文静（Jane）自小在上海成长本身并不懂得广东，来港参赛半年间靠睇《爱．回家之开心速递》苦练，进步神速，结果在港姐决赛凭「无厘头」Rap歌成功突围，以黑马姿态夺港姐季军，加入TVB后即获得主持《攻你上大学》的机会。不过入行初期袁文静曾因未能适应电视台的工作模式，曾笑言自己已成为「TVB特种兵」，试过挑战连续开工18小时，出PO「呻」辛苦。

袁文静在小红书上承认恋爱中

其后袁文静又进入困境，曾以「28岁TVB女艺人没有工开的第N天」为题拍片，坦言人生非常迷茫：「因为从没想过要做艺人，本科、硕士，还有之前的工作经历，全都是围绕经济学。艺人合同却有足足5年，那硬要吃这一碗饭的话，感觉也只有模特和演艺，是我可以努力的方向。」相比之下，袁文静的感情生活精彩得多，日前袁文静在小红书上承认恋爱中，并公开了男友的样貌，男朋友背景亦被曝光，在网上热讨！

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袁文静与男友乘车前往机场

袁文静日前在小红书上贴出到日本旅游的Vlog，片中看到今次袁文静并非独自一人，而是与一名男子一同乘车前往机场。期间两人的互动显得极其亲密自然，袁文静更不自觉地将整个人靠向男方，亲暱地谈天，甚至以「我们唐博士」来称呼对方，幸福之情溢于言表。不过二人当天的目的地竟然完全不同，「我们唐博士」准备飞往北京公干，袁文静则独自飞往东京展开度假之旅。影片随即勾起网民强烈好奇心。有网民直接在留言向袁文静求证两人的关系：「唐博士是男朋友吗？」袁文静非常大方地高调认爱：「是的哈哈，以前阿里的同事 @唐博」。

袁文静大方透露了两人的情史

袁文静大方透露了两人的情史，表示彼此原本为工作同事，后来才发展成为现在的恋人关系。袁文静的神秘男友「唐博士」拥有超狂背景。据了解，唐博士不仅是一位拥有顶尖学历的超级学霸，毕业于世界名校伦敦政治经济学院（LSE）并荣获金融学博士学位，现任香港科技大学金融研究院的助理院长，经常受邀出席各大金融科技研讨会及学术讲座担任嘉宾。与袁文静的背景相当匹配，袁文静通过高端人才通行证计划来到香港定居，曾为香港科技大学工商管理博士项目助理经理，自爆曾与英国威廉王子（Prince William）就读同一所大学，她曾自称是「经济老师」，分享不少教经济的影片，曾发文称从14岁起修读经济学，直到硕士毕业。袁文静两年前兼职教经济，学生多达300名，由初中生到大学生都有。

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