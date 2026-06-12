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樊沛嘉失声获葛绰瑶亲手煲咸竹蜂 两人球场打出真感情

影视圈
更新时间：18:15 2026-06-12 HKT
发布时间：18:15 2026-06-12 HKT

樊沛嘉（阿Gi）与葛绰瑶（Yoyo）继早前拍摄匹克球电视节目后再度参赛，Yoyo透露拍摄期间正好为球技进行一个月特训，偶尔亦与节目伙伴谈善言、梁业（肥仔）及杨天宇（Angus）一同练习；阿Gi则透露球龄长达半年，不敢夸口经常练习：「阵间大家以为我哋好劲，输咗就会好瘀！」Yoyo则笑指不求胜出比赛，只希望不会输得太难看，起码想有几分进帐。是次慈善赛为癌症关顾中心的公益活动，阿Gi透露：「我爸爸早两年因为癌症离世，知道今日机构系关顾癌症病人同家属，觉得好有意义。」

樊沛嘉大赞葛绰瑶贴心

Yoyo与阿Gi在节目及日常练习中都不乏异性艺人，谈到球场打出感情爱火，Yoyo笑指：「我哋已经系真感情！」本身二人不太相熟，但透过相约练波后衍生许多话题，阿Gi更大赞Yoyo贴心：「佢㖊日知我失声，特登煲咗咸竹蜂畀我饮！」好姊妹之间感情亦非常甜蜜。

两人自细听「天堂鸟」许俊豪歌

赛事对手之一为前男团组合「天堂鸟」成员许俊豪（Lincoln），Yoyo与阿Gi笑指在唱好友张天颖（Jaime）的新歌《Picky》为自己打气外，亦觉得当年《登陆太阳》非常经典，Yoyo自爆歌曲推出时仅读中二，阿Gi则表示：「我好大个喇⋯⋯本身好钟意跳舞歌所以好钟意听。」

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