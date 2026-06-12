陈庭欣感情随缘否认与匹克球场主邂逅 自认TVB小艺员冇力为刘尔颖争取港姐复试

陈庭欣（Toby）、李思雅（Cindy）、樊沛嘉（阿Gi）、葛绰瑶（Yoyo）等今日出席匹克球慈善赛，为癌症关顾中心组队参与表演赛进行筹款。陈庭欣受访大赞拥有网球底子的李思雅实力较强，自己以往到外地参与赛事均非职业及国际赛，以慈善及明星赛为主，但坦言不太享受比赛等待过程，希望捉紧节奏不停落场打波；相反运动员出身的李思雅则较享受赛事，认为较能发掘技术问题寻求进步。Toby早前成功拉父亲入坑一同打匹克球，笑言父女感情一直甚好，关系因运动亦变得更紧密，希望匹克球界别能够举办父亲节赛事等让更多长者接触运动。」

陈庭欣爆李思雅男友冒雨撑场

Cindy父母均为网球健将，每星期已经花五日时间练习，因为不少朋友转打匹克球继而参与。李思雅透露连一直打网球的男朋友亦跟随她与陈庭欣等练习，Toby更透露：「佢好鬼怕丑！有时叫佢一齐打，又话唔好、但讲多两讲就落场，其实心里面好想！」Cindy笑指男友个性礼让，Toby则再爆其贴心一面：「本身佢睇唔到妳打比赛，但就突然间出现，𠮶日仲要系黑色暴雨！冒住风雨都嚟睇Cindy打波，最后仲畀我哋逼埋落场！」

陈庭欣感情随缘

谈到感情生活，回复单身后Toby未急于寻找对象：「打波嘅对象就好多！另一半对象暂时冇谂，随缘啦！希望等林盛斌（Bob）完成剧集拍摄再介绍新对象。」有指Toby在匹克球场馆邂逅场主，她笑指并非发展对象：「唔系邂逅，认识啫！Bob有介绍我识，但之后佢都冇再经营场地。」

刘尔颖冇收过第二次面试电话

2026年香港小姐刚举行第二轮面试，《东周刊》日前报道由陈庭欣提名参选、拥有三料选美冠军资历的刘尔颖（Helen）却未见踪影，据指因见到TVB合约内容后决定放弃参选，Toby为好友澄清指：「绝对冇咁嘅事，Helen冇收过任何第二次面试嘅电话，所以点会睇到合约觉得唔适合而唔参加？佢都唔希望TVB误会。」Toby表示刘尔颖未有因此感到失落，但自己亦未有渠道为她争取重新面试机会：「用我嘅人脉就死梗啦，我喺TVB只系一个小小嘅艺员同事！」得知刘尔颖明年仍符合参选年龄资格后，Toby则鼓励指：「佢今年再重新装备自己，下年睇下能够有进步再参加。」

