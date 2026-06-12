陈家乐爆连诗雅为女儿入读心仪学校崩溃：日日看电邮 康城遇全智贤赞保养得宜

陈家乐今日出席一个男士服装品牌活动，透露正好挑选送给爸爸的父亲节礼物，指爸爸爱打扮，时装触角很前卫，最喜欢穿恤衫衬波裤，有自己的穿搭风格，故今日正好来拣礼物，而他自己只要女儿肯主动揽他锡他已是最好的父亲节礼物，笑指女儿现在很有个性，不是个个叫都会锡。

连诗雅为N班面试情绪濒临崩溃

讲到太太连诗雅早前带女儿看展览时遇到不少粉丝，陈家乐直言展览场地太多人，令女儿有点怕，「太太同我讲个女全程揽到好实无落地，平时带她去公园玩都无野，有慢慢训练她的胆量，早几日带她去了一个水上活动，上年都有带过她去游水都无野，以为今次都会无事，点知太多人有点怕。」又说女儿很快就会上N班，由于他们只有一间心仪学校，加上连诗雅是校友，当入不到第一轮面试后，连诗雅非常紧张，日日都看电邮，情绪频临崩溃，前几日终于收到录取通知时令她松了口气。

陈家乐康城影展见到全智贤

陈家乐上月到康城影展推广香港电影，称最开心见到全智贤，赞她保养得宜，完全无变过，他本来准备了很多说话想与她说，不过见到真人时又不太敢，只简单自我介绍，希望有机会再见她。

陈家乐对再生多个感矛盾

工作方面，陈家乐透露正在拍摄陈茂贤导演新作，但对内容大卖关子，只谓很喜欢今次的角色，又很开心有份演出的电影《拾荒法师》获邀在韩国富川国际奇幻影展举行世界首映，但他因工作关系，未能到韩国出席首映活动。连诗雅月尾生日，他笑言准备了一个小行程，过过二人世界，问到可会趁机造人？他笑说：「我想再生一个，但又不是太想，现在已不是有太多时间照顾女儿，如果再生一个好似不太好，都几矛盾。」

