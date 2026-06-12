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星期日档案｜本地大学尼泊尔籍仙气毕业生惹热议  揾唔到工网民争住请：去选港姐赢硬

影视圈
更新时间：22:30 2026-06-12 HKT
发布时间：22:30 2026-06-12 HKT

近期TVB资讯节目《星期日档案》探讨香港少数族裔的就业困难，其中一位受访者，去年于本地大学心理学系毕业的尼泊尔美女Karina，因其超高颜值而迅速在网上窜红，成为热门话题。

尼泊尔少女仙气外貌引热议

在节目中，Karina的仙气美貌让无数观众眼前一亮。她五官极为标致，拥有一头乌黑柔顺的长发和匀称的好身材，即使戴著眼镜也难掩其出众气质。节目播出后，网民纷纷截图分享，大赞Karina「极为高质」。

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尼泊尔少女被赞靓过Day@COLLAR

网上讨论区及社交媒体随即掀起热烈讨论。不少网民惊叹Karina的美貌，认为她比起同样有尼泊尔血统的本地人气女团COLLAR成员Day（许轶）更为漂亮，留言称「靓过day好多啰」、「当日睇J2，正过好多港女」。

网民：点解唔参加港姐？

更有网民为她未能找到工作感到可惜，笑言「我即刻请佢」、「点解唔去做KOL，我一定follow兼课金」。另外，许多网民力推她参加香港小姐竞选，认为她的颜值绝对「攞硬冠军」，甚至比今届港姐面试的美女质素更高，纷纷表示「选港姐嘅话，支持呀」。

尼泊尔少女曾向60间公司求职

尽管拥有出众的外貌和顶尖学府的学历，Karina在香港的求职之路却充满荆棘。她在节目中透露，由于在香港的非华语学制下成长，她的中文读写能力较低，这成为了她求职时最大的障碍。Karina表示，自去年毕业后，她已向超过60间公司求职，但大多石沉大海，令她感到非常无助和心灰，她坦言：「如果工作要求的第一项是读写中文，我根本不会申请」。为了帮补家计，Karina在香港兼职餐饮业，但她未有放弃，正努力学习中文，希望未来可以事业有成，并完成硕士梦想。

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