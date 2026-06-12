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陈敏儿离世终年65岁 与廖启智育有两子 家属忍痛发讣闻：已在天家安息

影视圈
更新时间：16:10 2026-06-12 HKT
发布时间：16:10 2026-06-12 HKT

廖启智遗孀陈敏儿去年曾贴出一张坐在窗前看风景的照片，发文透露身体出现问题：「最近遇见我的朋友，都会说：『你瘦了』，是的，身体的确出了些状况。7月入了中文大学医院，赶急的做了手术。现在康复中，一切都会好起来..并且，我相信会越来越好。」今日（6月12日）儿子廖文哲、廖文信透过社交平台宣布陈敏儿于威尔斯亲王医院因病离世，终年65岁。

我们敬爱的母亲陈敏儿女士，于2026年6月12日上午，在家人悉心陪伴下于威尔斯亲王医院因病安详辞世，回归天父怀中。

我们衷心感谢医护人员对母亲的悉心照顾，家人虽有万分不舍，但深知此刻母亲已经在天家安息。

我们感谢各界朋友对母亲敏儿的怀念和关心。遵照敏儿生前意愿，安息礼将以私人形式低调举行，仅限亲友及家属参与，不对公众开放，敬盼见谅。

儿子：廖文哲、廖文信泣告

2026年6月12日

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