Coffee林芊妤因太古城悲剧引反思 拒当河东狮逼儿子做8份功课：早啲尝试失败

鲗鱼涌太古城近日发生一宗令人震惊及极度痛心的伦常惨剧。一名48岁社署女社工疑因管教问题与12岁女儿发生争执后，于6月10日早上从太古城寓所堕楼身亡。女童目睹惨剧后受惊送院，经专业医疗及社工团队评估后，获准在父亲陪同下返家。讵料女童返家仅约15分钟后，亦从同址堕楼毙命。两母女在短短10小时内生离死别，事件引发社会广泛关注，除了学童精神健康外，家长们面对孩子学业、青春期反叛、管教方式等他们承受的精神和心理压力，同样不容忽视。

Coffee林芊妤闻两母女跳楼感心酸

已经是两子女之母的Coffee林芊妤今日（12日）就事件在Threads发文并称：「睇到㖊日两母女跳楼嘅新闻有啲心酸，我都有少少嘢想分享。」林芊妤分享了自己陪伴儿子「彦彦」读书的心路历程，由最初每日如「河东狮」般逼迫儿子做8、9份功课，到后来决心「盲目放手」，经历成绩大倒退后，最终竟获儿子「自动波」学习的奇迹转变，分享引起大量家长共鸣。

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Coffee林芊妤育儿向来以「放养式管教」

Coffee林芊妤在育儿路上向来以「放养式管教」与温馨的亲子互动著称，而是奉行让孩子有自主权，有承担后果的机会。日常与儿子「彦彦」会用成年人的谈吐方式沟通，但会把事情详细解释，给孩子明白何谓后果。对于太古城母女同日先后堕楼身亡，同为人母的Coffee林芊妤感触良多，今日Coffee林芊妤在Threads发文分享感受：「其实由彦彦未出世我已经立定决心要畀佢读国际学校，因为我希望佢喺活动式学习，但到之后起咗变化系因为完全唔识睇中文嘅老公觉得既然喺香港当然要将中文学好，所以当时我就开始周围物色一啲传统学校。我记得当时同自己讲过，就算个仔读传统学校我都一定要放轻松，唔会理佢成绩系点，亦都唔会同人比较。」不过Coffee林芊妤称儿子「彦彦」上小一后，原来有些压力并不是自己可以控制：「当你见到身边啲同学仔家长都好chur嘅时候，你会去质疑究竟系咪自己太Hea？佢每日基本上有八九份功课等住佢，而我都不知不觉会追赶佢功课同紧张默书等等（每个星期都有默书测验）。有时老师仲会打电话黎同我讲佢学习进度等等。」

Coffee林芊妤曾踏入「紧张妈妈」路途

结果Coffee林芊妤坦言有一段时间因好迷失而踏入咗「紧张妈妈」路途上：「我仲试过因为要同时兼顾事业同佢嘅学业搞到自己有几次忍唔住喊咗出嚟，日日叫佢做功课叫佢执书包叫佢温书我觉得好厌恶好辛苦，应该系我觉得生咗仔之后要经历嘅最恐怖一环『同佢读书』。直到个仔二年班，我简直觉得系地狱，每日好似河东狮咁追佢做功课。然后有一次喺IG睇咗个reels系讲要将个责任交返畀小朋友，『因为你同佢做嘅功课你帮佢温嘅书出嚟嘅成绩，都系你嘅唔系属于佢，而佢都会慢慢觉得读书系为咗满足你』。当我睇完之后～我决心尝试将所有责任交返畀佢。当然有时都仲会忍唔住提佢要做功课，而当一开始我学习放手嘅时候佢嘅功课乱七八糟，做10题错11题仲欠交功课，手册畀老师写到花晒，有时仲唔记得要默书唔合格，测验考试喺第二个学期都退步咗好多（我系第二个学期开始放手）。但我决定继续匿埋对眼睇唔到，我真心感觉到自己放松咗好多，而当其他家长喺度讲要做咩练习考试要温咩书嘅时候，我都会唔出声笑笑而过，因为我冇帮佢温过 。」

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Coffee林芊妤儿子曾被老师闹垃圾

过了一个学期，Coffee林芊妤我发现儿子「彦彦」成熟了：「佢竟然开始识执书，仲提返我要签手册同回条，每日自己拎功课出嚟做，啲功课开始冇错得咁多，科科嘅成绩仲进步咗。跟住我就发现，我真系冇畀过机会佢去跌倒同学习，毕竟学校就系未来社会嘅缩影，其实迟早佢都系要靠佢自己，既然要失败不如畀佢早啲尝试失败？希望家长们都放开啲，等自己同小朋友关系好啲。」Coffee林芊妤的留言引来不少网民留言，有人说：「放手是做家长一门学问。」、「我相信家长先稳定自己嘅情绪，先可以教养出情绪稳定嘅小朋友。」、「意识形态上帮佢温吓书，佢话要休息就畀佢休息，问佢使唔使畀佢温，唔刻意同佢温。」、「人人都放手，老师先知道小朋友识定唔识 啲嘢自然就会浅啲，而家无论派咩功课都人人啱晒，老师自然越出越深。」还有人看到「彦彦」的数学功课后留言：「佢数学冇退步丫，好叻仔呀，只系唔小心，加减符号睇错，其实佢数学好好，唔好净系睇分数，睇吓佢嘅问题出系边度，佢中文本身唔算特别好，所以文字题错通常系唔理解题目。」Coffee林芊妤亦有回复：「佢嘅数学老师觉得冇90分以上就系差，佢话老师话佢系垃圾，佢同我讲，唔知佢有冇屈miss。」

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