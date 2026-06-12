秦沛孙女出生三周可爱近照曝光 做一表情似足爷爷 姜文杰做新手爸爸忙中感受幸福

秦沛（Paul哥）上月荣升爷爷，儿子姜文杰的女儿「小姜蓉」出世，一家人喜气洋洋。昨日（12日），新手爸爸姜文杰在社交平台分享女儿出生三周的近照，字里行间流露出满满父爱，更笑言女儿哭泣的样子最像爷爷秦沛，场面温馨又搞笑。

姜文杰分享新手爸爸凑B日常

姜文杰在帖文中分享荣升父亲后的心情，坦言终于明白「小朋友大得好快」这句话。他描述自己陷入每三两个小时喂奶、换片和安抚的无限循环中，虽然辛苦，但幸福感满溢。他更深情表示，怀中的女儿是「the most beautiful thing I've ever seen」（我见过最美丽的事物）。

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姜文杰指女儿喊样似爷爷秦沛

最有趣的是，姜文杰透露每次看到女儿「小姜蓉」哭泣时，都百感交集，表示：「因为BB喊𠮶阵个样好似爷爷」。这个意外的发现让他对女儿的哭声感到格外心痛，即使身边人劝他不要纵坏孩子，他仍然忍不住每次都抱起安抚，尽显「女儿傻瓜」本色。

姜文杰：我嘅世界为咗你

从姜文杰分享的照片可见，无论是初生时被爷爷秦沛慈祥地抱在怀中，还是近日与爸爸脸贴脸的温馨画面，「小姜蓉」都备受宠爱。姜文杰感性地写下对女儿的承诺：「多谢你出现喺我生命里面……从今以后我嘅世界所有嘢都系为咗你……Love u, my dear daughter」。字字句句都体现了他对女儿的爱意。

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