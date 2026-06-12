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JW王灏儿决为自己平反 拒背拜金恶名首揭与富贵男友叶韦彤分手真相：做咗对唔住我嘅事

影视圈
更新时间：13:08 2026-06-12 HKT
发布时间：13:08 2026-06-12 HKT

JW王灏儿在2024年宣布与富贵男友叶韦彤（Tarzan）分手，两人拍拖6年一一直爱得高调，人前人后经常放闪，叶韦彤一家三口在2023年被法庭正式颁令破产后，当时王灏儿曾说：「陪伴着他已经是最好！」但最后分手收场，JW王灏儿被网民揶揄「只能共富贵，不能共患难」。

JW王灏儿首揭分手真相

近日JW王灏儿接连高调受访，她在方健仪的YouTube节目「女人方言」上，罕谈当年与叶韦彤分手原因：「我当时觉得我唔想解释咁多，或者我唔想去，去讲人哋啲乜嘢。到今日啦，我觉得我可以讲啦，就系因为，点解我当时会离开，系因为我发现咗佢做咗啲对唔住我嘅事啰。」

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JW王灏儿预视有如「海啸」般的负评

JW王灏儿与拍拖多年的富贵男友叶韦彤男友分手，因男方当时刚巧卷入财务风波，结果令JW王灏儿一度饱受网民抨击，甚至被狠批「大难临头各自飞」及标签为「拜金女」。今次JW王灏儿在节目上首度开腔剖白这段感情的分手真相，坦言自己背负了两年委屈。对于外界一直认为想嫁入豪门做少奶，JW王灏儿说：「如果我真系想做少奶奶，我一定会唔拍剧，已经唔会再唱歌，可能一年出一首歌，咁样就真系少奶奶啦。」提到男方出事后宣布分手，随即惹来猛烈抨击，JW王灏儿坦言当初决定「Clean Cut」对外宣布结束关系时，已经预视到会有如「海啸」般的负评涌至，深知大众一定会认定她是因对方落难而离开。当时她选择封口，不想多作解释或数落别人，却换来近两年的委屈。

JW王灏儿终于决定为自己平反

时至今日，JW王灏儿终于决定为自己平反：「点解我当时会离开，系因为我发现咗佢做咗啲对唔住我嘅事啰。」她坦言当初本著好意想保护对方才没有公开真相，结果受伤的却是自己。她感叹道：「如果连我自己都唔为自己去解释一下，咁边个去protect我？边个帮我解释？冇。」她表示如今能将真相说出来，心里舒服了很多。面对漫天的指骂与误解，JW王灏儿透露曾有一段时间不敢出街，走在路上也不敢望人，觉得委屈又不想见人。幸好身边的家人和朋友都清楚整件事的来龙去脉，给予她极大的支持。向来乐天的JW王灏儿亦感谢自己的坚强，加上选择将专注力放在事业上，让她能够做到「快上快落」，不让自己一直沉沦在悲伤之中：「人生太短啦，唔好嘥时间喺啲唔开心嘅嘢度。」

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JW王灏儿被爆恋上猛人王至尊

JW王灏儿去年6月被爆恋上本地足球界新贵兼演唱会界猛人王至尊（Jim Wong），两人爱得虽然低调但非常甜蜜。近日JW王灏儿更被目击高调现身「男友」的足球比赛现场，化身跟得女友为「男友」打气。JW王灏儿坦言经历过上一段感情「学识咗啲嘢」，往后处理感情事会以低调为主，虽然未有直接承认，但JW王灏儿难掩甜笑地连声表示：「我而家好开心！首先工作好开心啦，我自己身心都好开心，屋企人所有人都好好，朋友都仲喺度。所以我个人系好开心，过得好充实嘅！」

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