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黄淑蔓17岁绝密练歌片曝光 自爆摆脱偶包先敢post 目标3年后登红馆开骚

影视圈
更新时间：01:58 2026-06-12 HKT
发布时间：01:58 2026-06-12 HKT

「寰亚𡥧女」黄淑蔓（Feanna）本月8日25岁生辰，一班爱锡她的粉丝在咖啡店举行生日应援，现场布置漂亮，展出她不同公开场合演出的靓相和小礼品。她生日愿望大家健康平安，更答应将会唱更多好歌，并全力以赴每次演出，希望28岁前踏上红馆举行个唱。

黄淑蔓感谢粉丝以靓相证明真爱

寿星女开心说：「多谢好爱我嘅粉丝朋友，布置咗呢个应援cafe。睇到墙上所有相都系佢哋影，我认为一个人如果可以将你影到好靓，其实佢好爱你。相反如果有个人影到你好样衰，好多丑照、黑图，除非好亲近嘅朋友，否则一定唔够爱你先至影唔到你最靓嘅一面。」而现场所有相都捕捉到Feanna好靓的时刻，引证粉丝对她澎湃的爱，现场还有不少手作应援小礼品，让Feanna爱不释手。

黄淑蔓公开17岁绝密练歌片

对于生日正日Feanna公开一段绝密练歌片，片中少女Feanna穿著校服、束马尾，认真而投入地演唱《Let My Song Fill Your Heart》，极高水准的唱功，惊艳网民。：「呢条片我17岁，喺声乐老师屋企，因为我喺𠮶度上堂。呢首歌除咗系我考8级声乐嘅其中一首歌之外，亦都系当时参加校际比赛嘅歌。」

黄淑蔓忆述练歌片点滴

Feanna自爆为何发文表示要鼓起好大勇气才敢post这条片？原来一个月前已将这条片向身边朋友「分享」试水温，岂料被化妆师取笑：「我鼓起好大勇气去甩咗个『偶包』先敢post出嚟，其实当时表情好夸张，而唱声乐系需要去到咁夸张。加上素颜和着校服，发型有啲不修边幅，令我有啲却步。好彩大家反应好好，无将焦点落喺我个样，多谢大家咁善良！」Feanna希望将Classical元素加入自己流行曲作品，但她想尝试的曲风还有很多，要慢慢来。她说：「其实呢个都系我嘅生日愿望之一，希望今年有更加多音乐作品，最紧要唱多啲live，因为我真系好钟意唱live！」她希望28岁前可踏上红馆举行演唱会。

黄淑蔓望大家健康平安

瘦身成功的Feanna非常自律，在应援Cafe与粉丝切今年第9个蛋糕后只浅尝一口：「今年生日愿望，希望身边所有嘅人，无论爱我嘅人或者我爱嘅人，大家身体健康、平安、开心！」除了应援Cafe，另一班粉丝亦为Feanna设计专属「人生四格」，现场更不断播放她的歌，对于粉丝窝心安排，Feanna大为感动，玩得好开心。
 

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