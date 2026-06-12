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张蔓姿新歌传递不顾一切去爱如《铁达尼号》般浪漫 与欧镇灏十指紧扣即兴跳舞

影视圈
更新时间：01:25 2026-06-12 HKT
发布时间：01:25 2026-06-12 HKT

张蔓姿（Gigi）推出新歌《只要一起不守本分》，新歌由 Goro Wong作曲及监制，林咏成填词，并由 Goro Wong联同Gigi共同编曲，Gigi希望透过这首歌传递「Risk is better than regret」的生活态度，鼓励大家不要因为旁人的声音而留下遗憾。

欧镇灏做MV男主角有原因

今次MV更找来欧镇灏（George @ P1X3L）演男主角，Gigi亦有分享今次MV男主角找来George原因：「我之前睇《那年盛夏我们绽放如花》觉得佢嘅演技好好，再加上今次呢首歌嘅男主角我觉得系要有一种『不守本分 』 嘅vibe，所以今次就揾佢啦！」Gigi又分享MV拍摄趣事，透露其中一场即兴两人十指紧扣跳舞，播着喜欢的歌曲随歌起舞，感觉很好玩！George则表示最难忘又狼狈的是疯狂跑步：「因为我哋要用一个好开心嘅状态去跑，但系又要跑得好快同时间又要就住cam man，我觉得好刺激！」

欧镇灏张蔓姿「Double G」计划

至于两人将来会否有机会合作推出歌曲？George表示绝对希望：「因为我觉得大家都有共同兴趣，都想做一啲Trap嘅野，所以希望可以嚟紧真系有一首歌可以合作，然后再一齐拍MV！」Gigi亦表示认同：「我都想做Trap（嘅音乐）㗎！其实我哋系『Double G』 㖞！Double G做Double Trap！」

张蔓姿不守本分的爱情与人生

此外，Gigi认为「不守本分」的爱情是需要不顾一切，只要认定自己喜欢的人就应该不顾一切地去爱！她认为最浪漫的「不守本分」爱情故事是《铁达尼号》及《罗密欧与朱丽叶》：「因为他们也是不顾一切地去爱，眼里只得对方，我觉得系超级浪漫！我觉得只要大家相爱，就唔需要俾世界太多框架同标签限制住。」她亦有分享现阶段与歌词中所提及「对得起年轻」的决定是成为一位歌手：「我觉得系一件好有意思嘅事，因为自己本身都好钟意音乐，亦都好想透过自己嘅作品同创作嘅歌曲去感染别人，我希望越嚟越有更加多好嘅作品可以同大家connect！」

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