港姐亚军陆诗韵为前度孭巨债欲自杀  罕提伤心细节强忍泪水  富商爸力挺爱女：点都要解决

2005年港姐亚军陆诗韵（Sharon）近年淡出幕前，专心经营自家品牌生意，更在疫情期间创下百万营业额，是圈中公认的精明女强人。然而，事业顺遂的她，也曾于2013年因担任前男友、马来西亚富商吴铭伟的担保人，而无辜背上340万巨债，更一度萌生自杀念头。近日，陆诗韵与富商爸爸一同拍摄影片，罕有地重提这段人生低谷，陆爸爸首次亲述当时的悲伤细节，一番话不仅让陆诗韵泪洒当场，更揭示了他是一位「绝世好爸爸」。

陆诗韵跟爸爸罕提及欠债往事

在影片中，陆爸爸忆述，当陆诗韵在2013年「跌倒」时，她选择回来与家人商量。陆爸爸坦言，当时听到消息「也很震惊」，但他第一时间想的不是责备，而是如何帮助女儿。他说：「既然她选择回来跟我说，我作为爸爸，一定要想想办法，看看怎样帮她解脱这件事。」

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陆爸爸：有咩困难爸爸喺度

为了能有更多时间沟通和开解女儿，陆爸爸当时更让陆诗韵到他的公司上班，每日跟在自己身边。他当时虽然未有明确表示会出钱还债，但却给予了女儿最强大的后盾。陆爸爸忆述当时与女儿的对话：「我问她『你没办法解决？』，她说她有点困难。于是我也说，『你需要爸爸怎样帮你？』」当时陆诗韵坚强地表示会尽量自己解决，而陆爸爸则给了她最温暖的承诺：「我说你解决不了，就跟爸爸说。」 这句话虽然简单，却充满了「有任何困难亦有爸爸在」的无限父爱与支持。

陆诗韵一年还清巨债

虽然陆诗韵当年坚称会靠自己努力，但她也向爸爸坦言「自己处理有点困难」，外界相信，最终陆爸爸出手相助的机会极大，才让她能奇迹地在一年内还清所有欠款。在影片中，当陆诗韵听到爸爸重述这段往事，特别是那句「因为她怎样也是我女儿」，她再也忍不住，眼泪在眼眶中不停打转，低头强忍泪水，场面感人。相信她对这位在危难中无条件支持自己的「绝世好爸爸」，心中必定充满无限感激。

陆诗韵曾被父亲批嫁唔去

陆爸爸虽然极度宠爱女儿，但也深知她的缺点。陆诗韵早前就拍片笑言，爸爸自小就因她「野蛮」而批死她「嫁唔去」，更开玩笑说：「真系畀佢讲中！」但从这次访谈可见，无论女儿在外多么坚强独立，在爸爸眼中，她永远是那个需要被守护的宝贝。陆爸爸的支持，无疑是陆诗韵当年能走出人生低谷、重新出发的最大动力。

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