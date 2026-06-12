喜剧开场｜许月湘陈汉娜姊妹情大派洋葱  林千渟催泪告白复合感动观众

改编自日本电视台之同名电视剧《喜剧开场》，由Lokman杨乐文、王智德、Dee何启华、林千渟、陈汉娜、许月湘主演，自上周在ViuTV开播以来，一直深受关注，除了三位男主角在剧里所组成的剧团「红白蓝」去向引起讨论外，剧中主角间的感情线亦成为话题，当中由林千渟饰演的「100分女朋友」阿思与阿Dee饰演的阿桂，之间的爱情长跑，更成为观众最关注的感情线之一。

Lokman主动化解二人危机

林千渟与何启华的感情线令观众受落，两人关系既甜蜜，亦为剧集带来不少笑位，不过日前剧情却迎来二人陷入感情危机，而饰演他们共同好友的Lokman主动出击化解二人危机，Lokman与林千渟的深情对话：「你未来可能会遇到很多追求者，阿桂未必是最好的那个，但我肯定他一定是最爱你的。」令林千渟深受触动，最终决定释出善意化解二人的感情危机。在一众好友协助下，林千渟更重现当年阿Dee向她告白时的经典画面，反串穿上熊仔造型现身，令阿Dee感动不已。两人最终冰释前嫌甜蜜复合，阿Dee亦特意送上耳环，再次向女友表达心意，成功感动观众。

许月湘搬离陈汉娜家

此外，除了爱情线令人感动，由陈汉娜饰演的马凡与许月湘饰演的马素之间的姊妹情，同样赚人热泪。剧中经历失业与人生低潮的许月湘，即将搬离姊姊陈汉娜的家。两人在最后一个同居夜晚相拥而眠，许月湘更向陈汉娜表示：「有什么事不要自己放在心里，有任何事随时找我。」短短一句话，道尽姊妹之间的深厚感情，大派洋葱。