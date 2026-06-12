佘诗曼沉醉「二人世界」获「小情人」惊喜告白 超甜情信冧爆：I Love You 1000

现年51岁的佘诗曼近年专注事业，享受单身生活，一改昔日绯闻不绝形象，闲时相约好友聚会，生活过得充实。人缘极佳的佘诗曼，近年收获不少契仔契女，昨日（10日）佘诗曼在社交平台分享与陈山聪5岁儿子陈霆轩（Jaco）的「约会」相，与契仔的温馨互动闪瞎网民外，还大赞Jaco是「小暖男」，佘诗曼直呼：「I love you x 10000」。

佘诗曼带走陈山聪儿子

佘诗曼在帖文中详细记录「二人世界」的过程，透露当日致电陈山聪问对方：「你敢唔敢俾我单独带契仔出去呀？」获陈山聪批准后展开与契仔Jaco的约会。佘诗曼接载Jaco后，因为想带契仔去买礼物，便询问可不可以忍住肚饿，去买玩具或糖果，Jaco一听有糖食即表示：「Ok！我可以顶一阵！」

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佘诗曼「两母子」到达超市，原计划只准Jaco拣5样产品，最终却变成10样。佘诗曼之后带Jaco去食薄饼，小朋友似返到自己的「地头」，在餐厅内一时要颜色笔、一时又取贴纸。佘诗曼表示：「佢边食边或边讲，我哋好开心。」其间Jaco突然间推张纸给契妈佘诗曼，上面写有「I love you」，佘诗曼坦言：「我冧到癫咗！仲未完，佢突然喺I love you上面加咗1000，话love我1000咁多，我又输俾佢，2:0！但系真系好正，人细鬼大」。

佘诗曼互动亲密无间

从佘诗曼分享的照片及影片，见到她与契仔Jaco的感情极好，二人头贴头做鬼脸，互动亲密无间。佘诗曼更补充Jaco展现男子气概一面：「喺超级市场买咗一大袋嘢，佢主动话要拎，个袋好似佢半个人咁大，我话我帮你拎啦，佢话：『呢啲嘢梗系男仔做㗎啦！』」可见「小情人」对奏妈佘诗曼的尊重和爱护。

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