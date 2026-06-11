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萧正楠赴美登台笑容满面 急「戴头盔」澄清撇妻儿非真开心：为咗迎合工作氛围

影视圈
更新时间：22:15 2026-06-11 HKT
发布时间：22:15 2026-06-11 HKT

由萧正楠、马国明及曹永廉组成的「型男大叔」组合，即将于6月13日在美国洛杉矶举行《超时空型男》演唱会。今日三人正式出发，萧正楠在社交网分享机场短片，全程笑容灿烂，兴奋之情溢于言表，不过一向幽默搞笑的他，极速「戴头盔」澄清自己如此开心，只系为了配合工作氛围，并非「真开心」。

萧正楠隔空叮嘱黄翠如喂饱萧哈哈

短片中萧正楠笑容满面，浑身散发「放监」般的喜悦，但他马上在帖文中补镬写道：「为咗工作、为咗家庭、为咗未来，只能够暂时放低条鱼同哈（儿子暱称）。大家见我笑得咁开心，都系为咗迎合工作嘅氛围，工作完之后我就会即刻返嚟，全程投入照顾你两个啦！」言下之意，自己只是专业敬业，绝对没有因为撇甩老婆和儿子而暗喜。他更在文末兴奋高呼：「洛杉矶我哋嚟啦！」黄翠如见状亦不禁留言笃爆老公：「因为先生嘅求生欲太强」，萧正楠则极速回复，隔空叮嘱：「记得吃饱，同埋喂饱哈哈」，尽显「好老公、好爸爸」形象。

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