冯允谦自加回港食到面肿肿：事前被公司叮嘱勿吃胖 靠跑步健身补救

冯允谦（Jay)今日和陈凯咏(Jace)、蔡俊彦、杨天宇、VIVA成员李晞彤、韩国女团ITZY成员申有娜、廖子妤（Fish)等出席时尚品牌活动。Jay因为刚自加拿大放假回港，样子有点肿，近日已频频跑步和健身修身。

冯允谦快闪假期不结婚

由于本身喜欢吃东西，所以公司已经叮嘱他不能食肥后回港，但他实在忍不到：「加拿大之行合共10日算是快闪假期，不过今次只是快闪放假，没有快闪结婚，若有好消息再向大家公布，（会否先生小朋友在结婚？）一定先婚后生小朋友，因为觉得小朋友是很大的一个责任要承担，刻下仍想工作为先。」

冯允谦一个月录六首歌感吃力

他称，因下月推出包办曲、词创作的英文新专辑，能出英文专辑算是还了心愿，希望之后可以举行一个相关的小型音乐会。所以之前要赶工，于一个月内录制完成六首歌，真的感觉有点吃力，因为向公司申请抽了一些时间回加拿分大放假休息。