五索疑贴年轻旧照直认整容  眼细鼻大面阔与现时有天渊之别  网民：根本第二个人

现年35岁、因与已婚富豪马清铿谱出十年婚外情而闻名的「五索」钟睿心，向来言行大胆、我行我素，从不介意旁人目光。继早前爽快承认隆胸后，她近日在社交平台再度与粉丝进行「你问我答」互动，当被问及五官是否曾「加工」时，她以一张与现时高颜值相差甚远的疑似旧照作为回应，引发网民热议。

五索几近直认曾整容

在IG的「你问我agagin」环节中，有网民单刀直入地问：「除左心口僭建，五官有无加工？哈哈」。对此，五索并未直接否认，反而暧昧地回答：「你觉得呢？哈哈哈」，随后便贴出一张惊人的疑似个人旧照。

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五索疑贴个人年轻旧照

照片中，一名疑似年轻时的五索身处超级市场，正戴著眼镜专注地讲电话。相中人的容貌与现今的她可谓有天渊之别：双眼明显比现在细小，脸型较为方阔，鼻头也显得比现在大。虽然轮廓依稀有几分相似，但无论是气质还是颜值，都与今天被誉为「索爆」的五索相距甚远，令人惊讶。不少网民指相中人跟现时五索「根本系第二个人」，高呼「完全唔认得」。

五索早前坦认隆胸

事实上，这并非五索首次大胆回应身材及外貌的话题。在较早前的问答中，当被问及「有隆过胸吗？」，她便爽快承认，更半开玩笑地说：「又问，点样睇都唔似系真啦」，首次公开证实自己曾为丰满上围「僭建」。

五索曾爆马清铿性能力强

五索与富豪马清铿的婚外情已持续十年，并为对方诞下四名子女。近年，她一改过去的低调作风，频繁在社交媒体上高调分享与马清铿的「家庭生活」，言论出位，早前更曾大爆马生有「与年龄不相符的性欲」。尽管她也曾泪崩表示，作为第三者承受了外界许多标签与误解，感到「获得尊重好难」，但她依然选择「活出自己想要嘅人生」，其我行我素的作风持续成为城中话题。

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