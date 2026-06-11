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「最上镜小姐」李雪莹庆祝结婚10周年 闪退娱乐圈嫁人定居新加坡诞两女零跌Watt

影视圈
更新时间：22:00 2026-06-11 HKT
发布时间：22:00 2026-06-11 HKT

前港姐「最上镜小姐」李雪莹（Crystal）于2016年结婚，为圈外老公Andrew诞下两女，李雪莹淡出娱乐圈后，一家人移居新加坡生活。李雪莹日前才分享带两个囡囡行万里长城的照片，见到她仍然弗到漏。昨日（10日）李雪莹在社交平台分享一辑在意大利拍摄的照片，庆祝结婚10周年。

李雪莹洋溢幸福感

李雪莹公开多张与老公的合照，见到二人手牵手在意大利街头漫步，不时深情对望，恩爱之情溢于言表。李雪莹以英文留言，洋溢满满的幸福感：「10年前的夏天，你、我和意大利。一直是你，周年快乐，我的爱人。」

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40岁的李雪莹在英国长大，毕业于名校英国伦敦大学学院（UCL）外语系，精通法文、德文及意大利文，是名副其实的学霸。李雪莹于2010年来港参加香港小姐，夺得「最上镜小姐」后加入娱乐圈，因英语流利而获安排做明珠台时尚节目《港生活．港享受》主持。

李雪莹进修提前解约

李雪莹曾尝试向演员界发展，代表作有2012年剧集《怒火街头2》，在剧中饰演胡杏儿的律师后辈「高雅」，凭知性专业的形象而知名度大增，李雪莹其后参与《冲上云霄II》、《On Call 36小时II》等剧集。不过李雪莹在2014年以赴外进修为由，与TVB提前解约，结束四年艺人生涯。

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