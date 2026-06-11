廖子妤黑色喱士裙红唇Look似《爱登士家庭》角色 认幸福感爆棚：赚钱比前多十倍

廖子妤（Fish)出席时尚品牌秋冬系列预览宣传活动，一身黑色喱士裙，加上浓妆红唇令她外表与《爱登士家庭》相似，她表示很满意效果。近日她正忙于为舞台剧《大龙凤》排练，令她感到有强烈的幸福感：「这可能是我人生最幸福的时光，自己很健康，爸妈也很健康，家中三姊妹做着自己钟意做的事，自己每日睡眠充足，又赚到钱，比自己10年前所赚的多很多，（有没有10倍之多？）应该有，不是每个月，但总体来说也有，（是否已达到自己赚钱的目标？）当然想赚多点，但要怎去赚呢，也想不到怎样能再上一层楼，人家说想赚大钱便要做生意，但我没有做生意的胆色，只会在演戏时极具胆识，算命师傅也劝我不要做生意，因为很容易被人欺骗，因为我也是个容易相信别人的人。」

廖子妤庆幸未遇过背叛

她庆幸自己到现在也没有遇过被人背叛，就连男友卢镇业（小野）也说，以她的性格到现在仍未被人欺骗过，真的算是很好运。问到小野可曾欺骗过她？她笑言：「就是他……没有。」问到男友是否会骗她入教堂？她却说：「结婚！让我想想先，那么快！今年刚拿完奖便结婚，那下次讲什么？（讲生仔？）生完仔下次讲婚变，因为我经常会想自己的人生有没有灾难会发生，我就是杞人忧天，希望拥有智慧去面对不同年纪的事。」

廖子妤返马来西亚被家人索签名

Fish透露，早前放假返回马来西亚五天，爸爸也专程从印尼返家一起吃饭，但她估不到各位家人也向自己索取签名，但却搞笑地要Fish自己去印相出来签名给他们，所以她和爸爸一起到晒相店印相，她称，就连晒相店店主也向她送上恭喜，令她感到惊喜。

