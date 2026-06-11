蔡俊彦姗姗来迟错过见申有娜 大赞比「撞样」吕爵安靓得多 集中唱歌发展拒拍BL戏

花剑世界冠军蔡俊彦今晚出席时尚品牌活动，姗姗来迟的他错过了跟韩国女团ITZY成员申有娜相聚，他解释迟到原因，为了迎战亚锦赛和世锦赛，所以要完成训练才能赶来出席活动。

蔡俊彦劝吕爵安不要再扮女人

对于申有娜被指跟Edan（吕爵安）撞样，蔡俊彦即撑女方：「我觉得申有娜漂亮很多，我朋友只是过得去，一定比不上申有娜，因为她真的很美。」他甚至不接受Edan反串扮女人跟和他拍戏谈情：「不要了，别搞了，他不要再扮女人。之前见他反串扮女人跟妹妹宣传歌曲，也不太好看。希望他演出方面收敛一点，要顾及观众的感受。」被问到会否劝Edan不要扮女人？蔡俊彦表示：「最重要他开心，也看到他扮得很享受。可能有观众觉得好核突，那就算了。但Edan有很多面向，有时很有型、有时很搞笑、有时很丑怪，估计观众是喜欢看到一个艺人有很多不同面向。」

蔡俊彦盼与吕爵安继续合作

继与Edan合作出歌及拍广告后，被问到是否会继续与Edan一起赚钱？蔡俊彦表示，有机会且观众欢迎的话当然想。私底下与他是好兄弟，但商业活动不是两个人的事，对方有公司，自己也有幕后团队处理，大家喜欢的话也会继续合作：「我们的新歌《1206》也不错，但暂时未有灵感，等有新灵感时可以再合作。（与他合作拍BL戏？）应该不行。（你接受不到？）不好了，男男或男女变装剧也未必拍。因为刚出道会集中在唱歌之上，将来的事暂时不会想太多。」

