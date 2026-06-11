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申有娜袭港吸引大批粉丝冒雨守候 预告下周演唱会令大家超投入

影视圈
更新时间：20:20 2026-06-11 HKT
发布时间：20:20 2026-06-11 HKT

韩国女团ITZY成员申有娜、廖子妤（Fish)、冯允谦、陈凯咏、蔡俊彦、杨天宇及VIVA成员李晞彤今日出席时尚品牌秋冬系列预览宣传活动。申有娜吸引了大批粉丝在街上守候，她现场分享展现魅力心得，谈到对香港的印象，她笑言难忘香港的夜景和甜品，期待工作后今晚可以看到美丽的维港夜景和品尝美味甜品。

申有娜难忘香港夜景与甜品

今年3申有娜刚推出了个人专辑，她表示由团体到个人发展，有惊喜又有挑战：「没有成员在一起，要自己填满整个舞台是最大挑战，却能累积到很多珍贵经验，希望将来成为一个更有魅力歌手。」
她表示，希望将来推出疗愈风格的音乐，不过暂时会回到ITZY发展，下周又会跟成员再来香港举行《TUNNEL VISION》世界巡回演唱会香港站，她说：「相信大家听到演唱会主题，便知道表演能令大家很投入，希望大家期待，我也希望做出更好表演，亦很想见自己歌迷。」

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