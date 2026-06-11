车婉婉孭飞新处境剧首受访：接《爱回家》捧有压力  揭52岁演外婆真实感受  爆神秘男角有惊喜

TVB皇牌长寿处境剧《爱·回家之开心速递》即将迎来结局，TVB已正式宣布将由全新处境剧《爱‧回家之三代同糖》紧接，并由车婉婉、吴若希及李茵彤担任三大女主角。作为新剧灵魂人物的车婉婉，今日接受TVB娱乐新闻台独家访问，分享了她接棒的感受。

车婉婉认接棒有压力

车婉婉表示，自己自从2000年代初的《皆大欢喜》后，已多年未有参演处境剧。对于今次接棒深入民心的《开心速递》，她坦言感到一定的压力：「《爱·回家》系一个好成功嘅Sitcom，陪住大家一路食饭一路睇，呢支棒交落嚟，我有一定嘅压力。」

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车婉婉欣然接受演外婆

在新剧中，吴若希将饰演婉婉的女儿，这也意味著现年52岁的车婉婉将会「升呢」做外婆。她透露监制当初曾担心她会否介意，但婉婉大方表示自己作为演员没有任何包袱，对角色完全接受。「监制同我讲，话个角色有个挑战，就系要做Grandma（外婆），我话『哦！』。做演员我冇乜包袱，故事由我呢个外婆角色切入，如果演到令观众接受、有说服力，就系一个成功嘅演员。」

车婉婉吴若希撞样？

对于首次与吴若希（Jinny）合作演母女，婉婉表示非常期待。她笑言：「佢（吴若希）同我讲，话有人觉得我哋两个有啲似样。」她希望这对「母女」组合能为观众带来新鲜感，并擦出火花。

车婉婉透露神秘男角有惊喜

当被问及剧中其他演员阵容时，婉婉虽然未能透露太多，但她兴奋地暗示其中一位男拍档将会是惊喜人选。「我知道啲（男角色人选）啦，其中有一个，我系拍晒手掌嘅！」她更神秘地补充：「因为我睇住佢入行，好亲切，所以佢同我打招呼，我话『好啰！』」究竟这位让婉婉如此期待的男演员是谁，还需留待TVB日后揭晓。

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