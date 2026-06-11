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冯盈盈32岁生日晒纤腰展自信 分享蝴蝶感言：低谷忍耐失败重整

影视圈
更新时间：19:15 2026-06-11 HKT
发布时间：19:15 2026-06-11 HKT

冯盈盈近年幕前演出减少，一度传出被TVB雪藏，但她并未因此沉寂，反而积极进修，早前更取得港大一级荣誉硕士学位，凭借亮丽学历与幕前经验成功转型，在司仪界站稳阵脚，成为各大品牌活动的宠儿。昨日她迎来32岁生日，并在社交网分享以蝴蝶为主题的生日照，有感而发写下感言。

冯盈盈勉励自己「顺风不骄逆风不逃」

相中冯盈盈穿上白色短身上衣，大晒弗爆纤腰，蝴蝶散落发间与肩颈作点缀，见她手捧蛋糕流露灿烂笑容，也有鬼马伸脷的瞬间，相当可爱活泼。冯盈盈以蝴蝶比喻人生阶段，写道：「愿我人生如蝴蝶般展翅」，并分享对成长与蜕变的体会：「低谷中的忍耐，是在长蛹；混乱中的尝试，是狂练翅；失败后的重整，是换上更适合的色彩与方向。」她又以「顺风不骄，逆风不逃」自我勉励，指努力不是为了掌控一切，而是为了拥有穿越风雨的能力，并在文末祝愿自己的未来像蝴蝶一样，「以温柔靠近世界，用韧性拥抱人生，每一次选择，都更接近我心里那个更自由、更清晰的未来」字里行间流露一份成熟感。
 

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