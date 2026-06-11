张振朗女友杨偲泳「如穿内衣」晒低胸上围  减肥广告面尖尖身材仍傲人  视帝随时娶返屋企

32岁的杨偲泳（Renci）近年接连参演多部热爆电影，人气持续急升。早前她于电影《夜王》中饰演「煲煲」一角，破格的性感演出令人眼前一亮，其后在该片的「导演版」中戏份重见天日，更吸引不少观众坦言是为了杨偲泳而专诚入场二刷。平时惜肉如金的她，近日在一个减肥广告中却罕有大解放，穿上极低胸上衣出镜，大方曝光澎湃上围。

杨偲泳面尖尖上围依然澎湃

根据最新曝光的减肥食品广告影片可见，杨偲泳的最新状态极佳，身型明显较以前更加瘦削，以往本身较圆润的招牌面形亦变得下巴尖尖，五官轮廓更见精致，女神味大爆发。在广告中，她穿上一件白色Deep V极低胸上衣，将其极好的身材与迫爆上围展露无遗，完美示范何谓「新一代性感女神」。震撼的视觉效果引发网民热烈讨论，有网民甚至惊呼杨偲泳的性感打扮犹如只穿上内衣一般，直指画面太震撼，令粉丝们看得「眼都唔眨」。

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杨偲泳张振朗融入彼此朋友圈

除了事业迎来高峰，杨偲泳的爱情生活亦相当美满。她与视帝男友张振朗稳定交往7年，感情一直十分甜蜜。去年底，两人被网民捕获一同食饭见家长，早已互相融入对方家中；今年初又相约朋友到嘉年华会游玩，甜蜜放闪。杨偲泳又曾带同男友出席谢安琪的生日聚会，足证张振朗已完全融入女友的社交圈子，打风都打唔甩。

张振朗随时娶杨偲泳

张振朗与杨偲泳拍拖多年，现时双方在演艺事业的发展都相当不俗，张振朗更曾甜蜜表示，彼此就是大家生命中的「护身符」。提到人生大事，张振朗透露现时家人并没有催婚，所以不急于步入教堂，但他自言性格十分传统，终有一日一定会成家立室：「当然会想做呢件事，依家关系好舒服，但要等多一阵，因为我同佢都冲刺紧。」不过他亦留下伏线，指两人的性格都非常随性（chill），笑言：「突然之间听日做（结婚）都唔出奇」。

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