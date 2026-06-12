「大师兄」黄一飞坐电动车代步晚景惹担忧 84岁豁达看生死靠一招秘诀养生：人梗要拜拜

曾凭《少林足球》中「铁头功大师兄」一角深入民心的黄一飞近年移居深圳生活，鲜少在香港公开露面。不过， 84岁黄一飞近年健康状况与体态变化瞬，成为影迷关注的焦点！早前黄一飞返港出席活动，被目击有神秘中年女子全程悉心搀扶，才能勉强蹒跚前行。最近黄一飞更被拍下坐电动轮椅代步，情况惹人担忧。

黄一飞饱受骨刺困扰双腿不良于行

黄一飞自2009年下定决心戒烟后，因新陈代谢改变，体重曾一度失控狂飙近50磅，最高峰直逼 200磅，他的「巨型啤酒肚」经常被圈中好友打趣笑指「怀胎数月」。然而，伴随体重暴增而来的，是双脚难以负荷的沉重压力，黄一飞饱受骨刺问题困扰，导致双腿不良于行，他曾四出求医，花费不少，惟至今仍未完全康复，开工期间试过要由4个人抬上5楼。

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黄一飞曾多次在访问中表达对星爷不满

黄一飞在1979年加入丽的电视，开始其演艺生涯，80年代转投TVB，曾参与过不少电视和电影的的演出，不过外间对黄一飞的最深刻印象，多年来围绕他在周星驰电影中的演出，但自《少林足球》后，两人便没有再合作。有传片中被酒瓶扑头一幕时，因周星驰拍了N次也不满意而黄一飞差点被砸晕，后来还有指周星驰未走红时会称呼他为「飞哥」，但成名后只称黄一飞为「喂喂喂」，结果令黄一飞大感不悦，曾多次在访问中表达对星爷不满。近年黄一飞已改口风并曾拍片称：「当有人对你好苛刻的时候，要你做一样又一样，一路要你做到好为止。8个瓶子打头，肿了，出血了，没经历过考验，没经历过苦难，你怎么能成功呢？这部戏就是《少林足球》。我对周星驰，现在我慢慢感觉到，就是他，令我黄一飞，给人家认识到，我就是黄一飞，我就是拿了两个奖的演员。」

黄一飞透露近年双脚开始老化

不过84岁黄一飞精神当尚算不俗，早前曾返港朋友见：「系呀，估唔到仲在！我以为我都唔在，仲在，不过我就后生啲，我84啫！我都唔知点Keep法，总之Keep到而家84。（平时做啲咩养生？）有呀，瞓觉，瞓觉先好。」黄一飞透露近年双脚开始老化，出入都要代步车帮手：「老人先老脚，要慢慢行，行多啲都唔掂，不过我买咗部一坐落去就会自己郁嘅代步车，可以周围去吓。」黄一飞亦有透露目前身体状况：「而家84仲有几多？100岁又点啫？冇用㗎，人就梗要拜拜。」生活无忧的黄一飞身上戴有不少巨型玉牌，左手无名指手上比鸽子蛋还要大的翡翠戒指，而且身伴又不时出现女伴：「我个人又肥，脚又不方便，是不是找个人服侍呢？香港找菲佣，我没地方给她住，老婆年纪又大，服侍不到我，所以基本上我返深圳住，返香港又易。」

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