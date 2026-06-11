傅宝谊终极素颜曝光获激赞 亲解进化之谜 自嘲「刚动了两个地方」

傅宝谊（Theresa前名傅颖）近年专注内地发展，早前凭新歌《成年礼》重返香港乐坛。出道多年来，她的外貌不时成为话题，一度被冠以「整容怪」之名，从1.0被写到5.0，面对「换头」、「胶脸」等攻击，她已多次澄清否认。日前傅宝谊公开终极素颜照，获不少网民赞好。

傅宝谊自信玩自拍

Theresa充满自信对镜自拍，公开终极素颜照，见她虽然眉毛偏淡，但皮肤白滑到发光，网民都一致大赞状态好到不得了，并求保养心得。其实，过去李珊珊就曾为她平反，大赞素颜「坚靓」，甚至拍心口保证：「如果讲女性皮肤，肯定系我见过嘅艺人头三位……我可以写包单，佢真系真材实料，好正，真系好正。」

傅宝谊自揭「易容术」玄机

回看「进化」之说，Theresa早年曾拍片亲解个中玄机，片名更幽默自嘲：「是的，刚动了两个地方」，但原来指的是「画了唇线、改了眉型」。她解释，妆容及光线配合可大大改变观感，更分享独门「易容术」：「光线是一个很重要的原因，是的我背着光，洗手间光线不足。其次本人山根确实不低，而且化底妆时没有涂全脸，仔细看视频的话会发现我涂粉饼时只集中做提亮，完全没涂鼻影位置，这样能自然做到修容效果，比较懒的女孩子，不妨试试这个方法，挺省事的。」她强调自己塑造力强，多年来的变化实属妆容、造型与角度配合，并非外间所指的「换头」。