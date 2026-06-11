陈茵媺晒「单人婚纱相」庆结婚13周年 陈豪罕冇影惹揣测 留言揭夫妻真实感情状况

55岁的陈豪（Moses）与细10年的陈茵媺（Aimee）结婚13年，婚后非常恩爱，积极造人诞下两子一女，是圈中公认的模范夫妻。近年陈茵媺在结婚周年，都会与老公陈豪拍摄新合照，在社交平台「放闪」，不过陈茵媺今年却一反常态，只上载自己的单人婚纱相，老公陈豪未见踪影，引起网民关注。

陈茵媺甜笑流露幸福感

陈茵媺今日（11日）在IG分享多张穿上白色婚纱的独照，庆祝结婚13周年。从照片所见，陈茵媺身穿一件入肩设计的蕾丝刺绣的婚纱，下半身以飘逸的纱裙配搭，仙气十足。陈茵媺在镜头前展露灿烂笑容，时而转圈让裙摆飞扬，时而回眸甜笑，散发出满满的幸福感。

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虽然照片中只见陈茵媺一人，但她在IG的帖文中向老公陈豪隔空传情：「Happy Anniversary Baby！Grateful for another year of us！」以「Baby」称呼老公陈豪，又感恩二人迎来新一年。陈茵媺并加上「#happyanniversary、#whitedress、#love」 等标签，可见夫妻感情依旧。

陈豪陈茵媺每年搞新意思

陈茵媺与陈豪每年度过结婚周年，都会在社交网发文晒恩爱，早年陈茵媺与陈豪由烛光晚餐、到酒店Staycation，近三年来则拍摄周年合照。但2024年的一辑「韩风」造型相，因修图效果太重，令二人面目全非，一度成为网上热话。去年吸收经验，陈茵媺与陈豪回归自然，在草地上手牵手漫步，陈豪又化身摄影师为陈茵媺操刀影美照，恩爱举动羡煞旁人。

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