吴家忻风骚认爱潮牌公关拍拖半年 回应豪门梦碎：你怎知他不是

吴家忻（Kayan9896）今日（11日）与韩星李洙赫、Marf（邱彦筒）、许恩怡到尖沙咀出席法国高级珠宝品牌新店开幕活动时，对于被最新一期《东周刊》独家直击，与潮牌界公关新欢Jerry亲密拍拖，吴家忻展现出热恋中非常风骚一面，直指自己现是爱情事业高峰期。

吴家忻由朋友变恋人

当传媒恭喜吴家忻拍拖蜜运时，吴家忻即早有准备表示：「多谢各位，放马过来」，吴家忻笑指自己这次被公开关系。问到事前是否没有打算公开？吴家忻称之前没打算收埋也没打算公开，其实与对方已拍拖半年，由相识多年朋友，转变成男女朋友关系。

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问到为何突然会挞着爱火？吴家忻说：「因为他的幽默能配合到我的幽默，而且是很贴心的男友。（被指豪门梦碎，会否因此不开心？）你又怎知他不是豪门，我自己都是豪门，所以是门当户对。哈哈！」有指吴家忻是靠男友人脉埋G-DRAGON（权志龙）身，才能圆梦与GD合照时，吴家忻带点不忿地说：「我也识那些人，是靠我自己呢。」

吴家忻吸烟纯粹太开心

二人被捕获拍拖当日，吴家忻展现出极大烟瘾一面，频频当街扯烟。吴家忻解释自己秉承着及时行乐及崇尚蔡澜先生的说法，所有东西都是浅尝，自己也钟意品酒，所以久不久会吸两支烟。问到是否大烟瘾之人？吴家忻说：「当日只是太开心，所以食多了两支烟，加上近日进入角色拍戏这是方法演技，因为戏中要经常吸烟及讲粗口。（是否对着男友练习讲粗口，因为他不能反抗？）也是。哈哈！」

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至于当日在饭局被捕获后，双双返回吴家忻位于大坑的香闺彻夜缠绵，问到是否已经同居？吴家忻表示不会，只是有些时候过夜，但不会同居，因为自己钟意一个人住。是否已经见过对方家长？吴家忻说：「本来未向家长交代，现在真的要交代了。（这次拍拖是否向结婚方向进发？）不是。（他听到会很伤心？）不会，只是朝开心目标和及时行乐，未来的事日后再算。（有小朋友便会结婚？）未必，五年内我也不会有小朋友。」

吴家忻遇前度新欢Marf不尴尬

此外，前男友林家熙的现任女友Marf（邱彦筒）同场，问到会否尴尬？吴家忻表示不会，因为之前曾试过几次同场，但真的没有倾偈。吴家忻说：「我不需要尴尬，大家也不需要尴尬，我也不介意与她合照。」

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李洙赫访港打招呼表现亲民

压轴登场的李洙赫即引来在场粉丝尖叫声震天，他相当有礼貌地不时向围观粉丝挥手打招呼及鞠躬，李洙赫又贴心地说：「多谢大家来临，希望大家注意安全，我系李洙赫。」

首次以大使身份出席品牌官方活动，对李洙赫来说是特别有意义及开心。工作方面，李洙赫透露刚完成两部串流平台影视作品的拍摄工作，最近则为一部很强劲的戏试镜，虽然详情未能透露，但期望明年能有更加好的作品跟大家见面。离开前，李洙赫还主动向粉丝道谢一直以来的支持。

Marf邱彦筒生日重视仪式感

Marf今日24岁生日，开心自己生日有工作，可以与大家一起庆祝，晚上会与家人和男友林家熙食饭庆祝。Marf表示24岁不大也不少，因为肖马今年犯太岁，幸好没有发生麻烦事。Marf透露男友林家熙近日忙碌拍戏及拍剧，自己又要准备为新团歌拍MV，希望明年的生日礼物是旅行庆祝。Marf开心表示，已经收到男友送的生日礼物颈链，款式感到无所谓，心意已足够，只因男友是钢铁直男，肯送惊喜已经好开心。不过Marf说：「还要要看看生日蛋糕先，过两日我哋两个食饭便知，我很重视仪式感，（给男友几多分？）90分以上。」

Marf邱彦筒离场吴家忻才现身

Marf透露近日刚刚甩了P牌，揸车仍步步为营，但也开心被男友赞驾驶技术不错，因为他就是自己的教车师傅。Marf说：「他经常说是自己教得好，教车时他很紧张，也会有少少哦我，令我发现揸车是一种关系危机，因为我驾驶时最怕听到他说：『等等先！』」因Marf觉得行错路总有方法返回正确的路，并笑言就好似人生一样，不怕行冤枉路，加上Marf很享受驾驶中的私人空间。Marf透露COLLAR队友中最多接载DAY，因为近日较多时间一起排练。

此外，由于事前大会没有公布男友的前女友吴家忻（kayan9896）会出席活动，当传媒与Marf访问完毕离开后，隔了一段时间大会才通知传媒，吴家忻将会到场接受访问，所以二人没有机会合照。