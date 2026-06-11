Anson Lo 6.12出虐心情歌为个唱预热 7月「KINGDOM」澳门站搞搞新意思

Anson Lo（卢瀚霆）将带同其极具标志性的个人演唱会「KINGDOM」，正式登陆澳门伦敦人综艺馆，于7月3日至4日带来两场演出《ANSON LO 「KINGDOM」 LIVE TOUR 2026 - MACAO》，门票现于金光票务、大麦网及BOOKYAY公开发售。

Anson Lo半年后战澳门

去年12月在香港亚洲国际博览馆举行一连五场《ANSON LO 「KINGDOM」 LIVE 2025》，Anson Lo穿上逾30磅华丽战衣，负重完成近3小时劲歌热舞，并以镶嵌13万颗水晶的战衣惊艳全场，当中暖心一幕则是他亲手绘制的Q版公仔印在粉色心型纸片上，全场瞬间化作粉红海；而演绎《不可爱教主》时更感动落泪。尾场他两度Encore并深深鞠躬答谢神徒。半年后，Anson Lo将「KINGDOM」带到澳门，他说：「我哋开咗好多次会，了解场地、研究唔同大细嘅舞台后，点样呈现出一个唔同感觉但一样咁精采嘅《KINGDOM》畀大家睇。」是次澳门站演出场地伦敦人综艺馆，其剧场式设计打破了传统大型体育馆的疏离感，是目前澳门公认观演亲近感最高的顶级场馆之一。

Anson Lo保持新鲜感

场地有别香港舞台外，Anson Lo直言熟悉他的观众和神徒都知道，他每次演出都会作出改动，以保持新鲜感。监制细荣早前亦在社交平台透露：「我想尽量还原，有好多谂法，虽然要完全还原香港舞台有难度，而主办方光尚尽咗最大能力配合。」细荣更表示︰「场show唔系『搬字过纸』，唔单止有新服装，仲有惊喜！」而与神徒分享、交流的环节，Anson Lo说：「香港站嘅心路历程分享系好真挚，系一个特别小小、较spiritual（心灵）嘅分享环节，今次喺澳门站嘅确都会同观众、神徒去做一啲倾诉环节。」

《最后一个降落伞》虐心登场

值得一提的是，在澳门演唱会前夕，Anson Lo将于后天（6月12日）推出全新虐心情歌《最后一个降落伞》。歌曲由Terry（徐浩）作曲及监制，Wyman（黄伟文）填词。Anson Lo透露，这次是自己睽违多时再次推出的惨情作品，而歌曲在诞生之初便已充满泪点：「第一次收到Terry嘅demo嘅时候，其实我一听就已经好想喊，觉得下一首好悲惨、好悲壮，有一啲似韩剧主题曲嘅感觉。」这首极具感染力的新作，势必为7月澳门站演出增添更浓烈的情感层次。准备好迎接7月3日及4日，亲身感受「KINGDOM」的强烈震慑，伦敦人综艺馆的扇型座位设计，与舞台距离相近，观众可以近距离看到教主的一举手一投足，好好享受演出。