迪丽热巴传秘恋陈飞宇一年半 网民翻多项戏假情真「证据」登热搜

内地顶流「新疆美女」女星迪丽热巴近日爆出与「星二代」人气男星陈飞宇「假戏真做」，二人合作古装剧《白日提灯》早前才播毕，有指戏外秘密交往约一年半，甚至在同在上海定居，陈飞宇更被指「爱女方到疯魔」。迪丽热巴与陈飞宇秘恋消息曝光后，二人名字即登上热搜榜首，引起网民关注热议。

陈飞宇节目冧迪丽热巴

有网民翻出多样对比照「证据」，指迪丽热巴与陈飞宇曾戴过相似的手链，又有多件同款衣帽，而且近一年半时间，二人分别多度往返日韩、港澳，行程重叠度相当高，而有疑似陈飞宇的购买纪录，以及迪丽热巴私下打扮的「物品」帐号。陈飞宇又曾在综艺节目中，将篮球与迪丽热巴的共同点以「我的最爱」解答，被认为借《白日提灯》宣传冧迪丽热巴。

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陈飞宇被指对迪丽热巴「爱到疯魔」

有内地狗仔「会拍摄的百晓生」言之凿凿称，迪丽热巴与陈飞宇已秘恋一年半，而且双方均在上海定居，又爆料指陈飞宇「爱女方到疯魔」，但私下「抠搜小气」，当中还提到「要封杀wzm」，估计「wzm」是指演员魏哲鸣。不过该内地狗仔曾因爆料陈飞宇，涉及隐私权遭法院判赔偿15万人民币。迪丽热巴及陈飞宇目前对拍拖一事，未有作出回应。

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来自新疆的迪丽热巴出生于文艺世家，父亲迪力木拉提．艾拜杜拉为国家一级演员，兼新疆歌舞团歌唱家。迪丽热巴从小学习钢琴、小提琴、舞蹈，毕业于上海戏剧学院表演系，于2013年以《阿娜尔罕》出道，直到2017年内地剧《三生三世十里桃花》，奠定一线女星地位。

陈飞宇曾卷人妻「床照风波」

至于陈飞宇是国际知名导演陈凯歌、与演员陈红的次子，一出道便顶著「星二代」的光环。陈飞宇近年凭偶像剧《点燃我，温暖你》，跃升为新一代男神。但陈飞宇人红是非多，曾在2023年爆出「床照风波」，陈飞宇熟睡时的裸身床照在网上疯传，同床女子被起底是陈飞宇的多年忠实粉丝兼已婚的「站姐」。双方之后发声明，澄清交往时皆为单身，但事件一度令陈飞宇的粉丝数量急跌。