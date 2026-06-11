爱回家之三代同糖丨声梦新人李茵彤担大旗做主角 入行两年光速上位网民评价两极

长寿处境剧《爱·回家之开心速递》将于2026年7月正式大结局，今日（11日）TVB宣布全新处境剧《爱‧回家之三代同糖》（下文简称《三代同糖》）落实于8月黄金时段晚上八点隆重登场。《三代同糖》主要演员班底大洗牌，由车婉婉、吴若希及新人李茵彤（Desta）主演，《爱回家》的灵魂人物「熊家」刘丹、吕慧仪与及「龙家」的罗乐林和林淑敏等人并未在是次公布名单之列。

李茵彤担大旗成为外界的焦点人物

《三代同糖》跳出以往处境剧的传统框架，以「全女班」大玩「女性觉醒」、「世代火花」甚至贴地加入「AI冲击」等热门话题，讲述投入大半生相夫教子的「唐曹嘉冰」车婉婉突然「觉醒」，并由加拿大飞返香港「进驻」单亲妈咪女儿「唐万里Lesley」吴若希和外孙女「唐芯」李茵彤住所，找回失落的时光。饰演「唐芯」的李茵彤担大旗，成为外界的焦点人物。

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李茵彤《声梦传奇2》后加入TVB

李茵彤在2022年放下准幼稚园老师的身份参加选秀节目《声梦传奇2》，因经常在后楼梯练习而获得「后楼梯歌后」的美誉，成功打入十八强的李茵彤在第四集因音准与感染力发挥失常，仅获得 8/25盏绿灯，成为该届第二位被淘汰的学员。不过李茵彤比赛后加入TVB并签下经理人合约，先后被安排担任节目主持，例如晚间音乐节目《Music Break》，亦曾客串剧集《爱·回家之开心速递》、《卧底娇娃》和《香港探秘地图》等。李茵彤在2024年，与4位《声梦传奇2》参赛者彭家贤、侯隽熙、陈昊廷和江廷慧合成组合「Plan V」，网上发布不同流行曲的「A cappella」翻唱片段引起回响。到了2026年，李茵彤与森美及Eric Kwok主持音乐游戏节目《唱钱》，担任音乐小助手备受好评。

李茵彤《唱钱》表现自然流畅

节目《唱钱》出街后，李茵彤获网民赞表现自然流畅、亲民开朗，她曾表示相当开心，不过最初因节奏太快而有少少「插唔到嘴」，幸好得到森美及Eric Kwok两位前辈照顾，给予眼神暗示，让她有发挥空间，令她学懂如何自然地带动节目节奏。李茵彤又曾称每一个意见都让她感觉「畀多咗个attention我」，也是对她现时演艺路上的一种肯定，感恩暂时未收到太伤人或刻薄的攻击。今次李茵彤在《三代同糖》担大旗，有网民说：「李茵彤做唱钱个主持人。」、「DESTA 弹起啦。」但亦有人说：「好似星期一至日都见到同一班人咁。」、「比下机会其他人啦！」、「平时睇唱歌综艺又系呢班人，现在连电视剧又系睇呢班人。」、「呢个组合未睇都觉得嘈，唔争在叫埋戴祖仪同冯盈盈加入，晚晚嘈到拆天。」、「都话继续爱回家㗎啦。」

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滕丽名宣告「不演新处境剧」：