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蔡思韵首演受虐妻再变蛇蝎美人 蔡凡熙被狂灌「生肉汁」崩溃 《你所不知的妻子》入选富川奇幻影展

影视圈
更新时间：13:45 2026-06-11 HKT
发布时间：13:45 2026-06-11 HKT

由蔡思韵、蔡凡熙共同主演，新锐导演陈德栊执导，改编自香港作家夏芝然小说的短片《你所不知的妻子》（The Wife You Never Know），从全球1,340作品中脱颖而出，入选第30届「韩国富川国际奇幻影展（BIFAN）」国际「奇幻短片」单元。

蔡思韵感恩有Noise

第一次执导短片便成功入选的导演陈德栊，兴奋之余表示︰「荣幸能在第30届富川国际奇幻影展举行《你所不知的妻子》的世界首映，这是让国际观众看见香港创意能量的重要一步。」而获知入选消息，蔡思韵、蔡凡熙都感到非常惊喜，蔡凡熙说︰「能够被亚洲重要的影展看见，对整个团队来说都是很大的鼓励和肯定！」蔡思韵则说︰「这是我第一次尝试的角色，可以被看见真的很荣幸！」

蔡思韵心肠狠毒

《你所不知的妻子》是一部新黑色短片题材（Neo-noir），讲述一对夫妻在看似平凡的生活里，藏著巨大的秘密，看似甜美无害的老婆，原来宛如现代蛇蝎美人。蔡思韵将角色天真与疯狂并存的特质诠释得淋漓尽致；蔡凡熙则演绎出丈夫优雅外表下潜藏的冷酷与压迫感。两演员在封闭空间中展开一场紧张压抑、步步进逼的心理攻防战。

蔡凡熙争啲哽亲

蔡凡熙表示，这是他继电影《还钱》后第二次与蔡思韵合作，两人因私下交情深厚，拍摄时也展现绝佳默契。谈及最难忘的一场戏，他透露剧组以深红色水果调制出逼真的「生肉汁」，自己必须不断喝下并呈现病态失控的状态，拍摄过程数度差点被呛到，却只能硬撑完成，直呼拍完后几乎耗尽体力。

蔡思韵造型大尺度

蔡思韵则分享，角色从长期遭受家暴到性格彻底转变，情绪层次极具挑战。其中一场处理尸体的戏，她必须穿著内衣搭配透明雨衣演出，虽然是首次挑战如此大尺度造型，但她笑说：「完全感受不到性感，只觉得非常恐怖，整个人都沉浸在角色的压力与恐惧之中。」本届影展将于今年7月2日至12日举行，《你所不知的妻子》导演1主创团队将前往韩国富川影展，期待与韩国、世界各地观众交流，分享这份艺术创作的喜悦。 

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