李家鼎否认遭前女友Viva管控财产 父子档探店中气十足晒超强记忆 霸气回应80岁不抗拒新恋情

81岁李家鼎（鼎爷）曾因前妻施明离世与家庭纠纷，加上受慢性肠胃炎折磨，令健康响曾警号，暴瘦20多磅变纸板人，情况令人担心，幸而在细仔李泳豪和新抱林妤谦（Agnes）陪伴下，状态逐步回稳，不单重现笑容，双颊明显长回少少肉。

李泳豪父子探店尽显大师风范

李泳豪今日（11日）在YouTube贴出一段「我和鼎爷生活纪录」的短片，两父子齐齐到九龙城一食肆探店，叹李家鼎最爱的猪肺汤和烧鹅。片中李家鼎精神状态饱满，整个用餐过程表现得相当精灵，不仅思路清晰，与儿子对答如流，讲起自己最爱的「烧鹅米线」同「拣叉烧」心得时，更是中气十足，尽显「鼎爷厨房」霸气与大师风范。

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李家鼎澄清前度财务纠纷不抗拒新恋情

李家鼎日前接受TVB娱乐新闻台访问，在节目中，李家鼎透露在最低落的时期，幸得家人及朋友的关心孝顺，让他大感安慰：「豪仔好孝顺，不枉我锡佢，而家佢系我长者，唔敢讲系爸爸。细新抱同仔两个唔得闲，朋友会买饭畀我食啦，或者煮饭畀我食啦，招呼埋我啦，一家大细㗎，好似我细佬细妹。我细妹住老人院嘅，佢好精神㗎，佢揸架坦克车（轮椅）来去自如，佢系轮椅高手嚟㗎，好奀皮。我细佬就好滋音嘅，都会嚟睇我嘅，除非落大风大雨啦，一嚟就嚟六个钟头㗎。」对于早前与前女友Viva的财务纠纷传闻，李家鼎在节目中澄清，指对方并没有牵涉到其财产，相关报导并不属实：「财产冇乜嘅，冇啲咁嘅事，又话豪仔两公婆问我攞百五万，仲找我女友嘅女儿做见证，成件事都唔合理唔合逻辑嘅。（佢有冇帮你好睇住啲钱？）冇，呢啲冇。」至于会否接受新恋情，李家鼎笑称自己「不抗拒」：「80岁人有咩抗拒？但系暂时未遇到，烦唔烦系自己控制，人哋嚟到你落闸就可以。 你有感觉到㗎。好殷勤咁招呼你，又扶出扶入𠮶类，系靓，但系我惊，我咪话我会自己照顾自己，我怕丑㗎。」李家鼎现在包括财政在内的所有事务，都已全权交由儿子和新抱打理：「好似而家财政各样嘢，都系豪仔同细新抱帮我打理，发言权喺晒佢哋𠮶度，有咩你问佢。（系咪问返佢哋攞零用钱？）咁就唔使，讲声畀佢听，点解无咗咁多，我会话声畀佢听几时几日，我以前攞落咗几多钱几多万，你同我搞掂佢。」

李家鼎胃口大增由朝食到晚

李家鼎续说：「养我呢个老嘢好简单，我不嬲都唔会乱使钱，打麻雀、啤牌、锄大Ｄ、牌九样样都识，但系我冇兴趣，赢钱落袋最多七成，又要威又要请别人吃饭，又要醒呢个醒𠮶个，输就输到入肉。做武师辛苦挨更抵夜打到骨也歪，你咁样输钱还要被人说是鱼腩，我可以几日喺屋企搞吓啲盆栽呀，雀仔就过一日。」李家鼎曾在节目分享最原汁原味享受烧鹅濑方法，他曾说︰「先将旧鹅浸落濑粉，等佢啲肉汁同鹅油渗入碗汤，食起嚟碗粉完全唔同味道。」今次在李泳豪「我和鼎爷生活纪录」中，虽然转食烧鹅米线，但依然用最原汁原味食法，李泳豪笑问：「有啲人成日问点解你咁钟意食烧鹅呢？」李家鼎说：「烧鹅喺烧腊入面呢，佢有一种特别𠮶种味道透出嚟㗎，食落好香㗎。我个口钟意食𠮶啲叉烧呢，又要肥又要瘦，每样平均，但出面好少烧腊档，选材料选得咁平均㗎啦。」李家鼎的记忆力同样令人佩服，能滔滔不绝地讲述九龙城昔日的冰室历史同旧式茶档术语，如「和尚跳海」即滚水蛋。李泳豪还说：「细个老窦逼我饮一种汤，真系好唔掂，就系芫茜煲扁鱼，真佢一拎埋嚟我就反胃。我老婆佢超钟意芫茜，仲谂住喺露台种，我叫佢唔好搞多咁多嘢，想谋杀亲夫。」 现时李家鼎的胃口大增，当日与李泳豪已经食「第三餐」，他笑说：「我朝早四点几饿醒，食咗个杯面，饿醒真系好辛苦。」李泳豪说：「我宁愿你不停有胃口咁食，好过之前乜都唔食。」

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