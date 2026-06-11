陈秋霞为恩师罕回港曝光惊人状态  养尊处优多年仍飘少女味  曾恋钟镇涛后嫁富商患乳癌

现年68岁的前「玉女歌手」陈秋霞，自1981年嫁给马来西亚「钢铁大王」拿督钟廷森后，便淡出娱乐圈移居当地，鲜有在香港公开露面。近日，她为了恩师冯添枝（Ricky Fung）的80岁大寿，专程回港一日参加晚宴，并与一众老朋友欢聚，最新状态随之曝光，引来不少网民赞叹。

陈秋霞养尊处优状态绝佳

从照片可见，虽然已年近70岁，但陈秋霞多年来养尊处优，状态依然维持在巅峰。她留著一头时尚的银白色短发，身穿粉色长外套，显得优雅又贵气。在无滤镜的镜头下，她面色红润，脸上几乎没有明显的皱纹，气色极佳，对著镜头展露亲切灿烂的笑容，仍然流露著阵阵少女味，风采不减当年。

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陈秋霞匆匆来港一晚

陈秋霞事后亦于社交媒体分享回港的喜悦，表示此行是「匆匆来港一晚，只为参加恩师冯添枝Ricky Fung 80大寿晚宴」。她在宴会上不但与雷安娜、彭健新等多年未见的老友聚旧，更一时技痒上台献唱，让她非常开心。她笑言看到雷安娜保养得宜，自己也要多加学习。

陈秋霞曾获金马奖影后

陈秋霞是1970年代影视歌三栖的玉女红星，1976年凭著电影《秋霞》一举夺得第14届金马奖最佳女主角，创下当时影龄最短的影后纪录。当年她更与戏中男主角钟镇涛戏假情真，谱出恋曲，被誉为圈中的「金童玉女」，可惜恋情最终因聚少离多而结束。

陈秋霞曾患乳癌

1981年，正值事业高峰的陈秋霞急流勇退，嫁入豪门，专心相夫教女。然而，她在2016年曾不幸罹患乳腺癌第二期，幸好她以乐观积极的态度面对，在香港接受治疗后成功战胜癌魔。如今已荣升外婆的她，闲时弄孙为乐，虽然经历过人生的高低起伏，但她依然保持著优雅从容的姿态，活出精彩的第二人生。

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