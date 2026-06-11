陈自瑶变美女机师自封Captain Yo 亲驾小型飞机空中自拍 网民推当《冲上云霄3》女一

44岁的陈自瑶，一向有「冻龄女神」之称，近年不仅在演艺事业上屡创佳绩，私底下更不断自我增值。近日她在社交平台上分享了美女机师造型照与影片，宣布成功挑战驾驶小型飞机，完成了人生清单中的一大梦想。照片中，陈自瑶身穿帅气的白色机师制服，戴上专业的飞行耳机，英姿飒爽地坐在驾驶舱内，对著镜头展露自信又满足的笑容，并兴奋地向粉丝喊话：「Call me Captain Yo！」，字里行间洋溢著梦想成真的喜悦。

陈自瑶真正驾驶小型飞机

从陈自瑶分享的影片及照片可见，这次的飞行体验绝非只是摆甫士。在专业教练的陪同指导下，陈自瑶亲自手握驾驶杆，从地面准备、跑道滑行到成功起飞，都亲身参与其中。当飞机顺利升空，翱翔于天际时，陈自瑶难掩内心的激动与享受，不仅专注地感受著飞行，更在空中自拍留念。整个过程对她而言，不仅是完成了一项挑战，更是一次疗愈心灵的旅程。她在帖文中感性地写道：「亲自驾驶飞机飞上天空那种感觉实在太治愈，已经爱上。」

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网民提议TVB开拍《冲上云霄3》

这次的飞行初体验，让陈自瑶感触良多，她坦言从未想过自己真的有机会亲手驾驶飞机，网民狂推TVB开拍《冲上云霄3》，让陈自瑶当上女主角。这份勇于尝试、突破自我的精神，正是她近年来不断散发魅力的原因。从演戏到主持，再到如今挑战极限运动，陈自瑶用行动证明，年龄从来不是追梦的阻碍。她充满正能量地鼓励大家：「我觉得只要想，只要敢，人生系充满无限可能！」网民纷纷赞她能跳出舒适圈，勇气可嘉。

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