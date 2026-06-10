港姐2026｜第二轮面试乐易玲为一点感失望？ 大热李泽欣身材有弱点 温思婷被问性感照口窒窒

《2026香港小姐竞选》第二轮面试在将军澳电视城进行，《港姐》统筹委员会成员，包括电视广播有限公司助理总经理（艺员管理及发展）乐易玲、助理总经理（企业传讯）黄德慧、制作部助理总监（非戏剧制作）暨统筹经理姜伟等面试佳丽的过程，今年获安排在网上直播向观众披露，并由陈懿德主持。乐易玲透露有意选出12位佳丽进入比赛，预告竞争非常激烈。乐易玲对于有佳丽未能尝试掌握广东话感到失望，直指参赛者广东话未达标，至于身材较澎湃的石馨营（Bridget）身型亦获乐易玲点评，获指减肥有功，但离目标只达成一半，但认为她仍有空间再减磅，广东话亦不错。

乐易玲对某些参赛者失望

来自越南的郑文雅，身型与面貌似未达标准，透露前一晚才回到香港，乐易玲指她需要急直起追，但似对她没多大兴趣，草草便结束面试。而被影到锁骨有纹身的王奕菲，穿著泳装面试时见她的纹身被遮盖，乐易玲表示，欣赏她广东话有进步。

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李泽欣身材有弱点？

至于陈乐谣、袁丝珩、魏欣、李泽欣、王韵婷一组最令人眼前一亮，除王韵婷外，都是来自香港的参赛者，但大热的李泽欣，穿泳装亮相时显得下围较丰满。而王韵婷穿名牌泳衣亮相，身材相当均称，获乐易玲大赞有斗心和有笑容，但被叮咛要学好广东话，黄德慧也直接其怕丑个性和广东话令表现较蚀底。「华姐冠军」符冬钰以泳装亮相，有比赛经验的她明显对身材及表现有自信，身材亦相当称均，亦完美摆出选美pose，力压同场参赛者。至于陈卓君以黑白泳装亮相，皮肤相当白晰，不过表情显得较冷漠。

陈梓颖以红色泳装抢镜

「华姐季军」陈梓颖以红色泳装抢镜，拥有比赛经验的她身材均称，广东话亦流利对答，乐易玲指她首轮面试时相当疲累，化妆亦有拖累，今晚表现令评审另眼相看。她又指早前收到TVB通知可以面试，以为自己遇上电骗，表现十分可爱。以粉色泳装参与的谭可儿面试环节相当自信，与林夏薇有几分神似，条件乐易玲被形容「周身刀」，她形容去年参选是缘份未到，因此她完成硕士课程并成功报读博士。曾参选的2025年多伦多华姐的莫家盈，泳装打扮被形容似茉莉公主，更被网民形容似朱千雪，她对评价感开心，因很欣赏对方。而谭雅文以蓝色泳装亮相，展现完美六块腹肌，拥有173公分身高，外型非常抢镜。20岁袁文慧身兼演员及模特儿，被乐易玲指妆容比20岁成熟，她笑言卸妆后似「𡃁妹」，自认有不怕输精神，今年选不到会继续选到25岁，又表示会做擅长的事，若落选会考虑报读艺员训练班。

温思婷被追问泳装照

「百万网红」温思婷以黑白泳装亮相，身材均称，她自我介绍时指粤语好困难，又表示以音标学粤语，再度亲身示范「蕃茄酱牛腩面」，她透露大学时曾兼职平面模特儿，新一期《东周刊》曝光温思婷社交平台上大量泳装私照，乐易玲亦有就此追问温思婷，她口窒窒表示是到外地旅游时拍下的泳装照片。

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